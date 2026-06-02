Romeo Lungu, șeful PSD Buzău, replică pentru Constantin Toma, edilul Buzăului

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și-a anunțat, marți, demisia din cele două funcții pe care le ocupa în cadrul Partidului Social Democrat (PSD), respectiv de președinte al organizației municipale și de prim-vicepreședinte al organizației județene.

Romeo Lungu a avut o reacție în acest sens.

„Am luat act de decizia domnului Constantin Toma de a demisiona din funcțiile de conducere deținute în cadrul PSD.

Îi respect dreptul de a lua această decizie, așa cum respect dreptul fiecărui coleg de a avea propriile opinii și propriile opțiuni politice.

În același timp, cred că este important să le spunem buzoienilor un lucru simplu: într-o administrație democratică, nimeni nu poate pretinde ca toate proiectele să fie aprobate automat, fără dezbatere și fără întrebări.

Consiliul Local există pentru a analiza, a dezbate și a decide. Acesta este rolul său. Consilierii locali nu sunt obligați să voteze orice propunere doar pentru că vine din partea primarului. Ei au obligația să voteze în interesul cetățenilor.

În cazul proiectului privind strada Cuza Vodă, colegii noștri au cerut clarificări, fundamentări suplimentare și o analiză atentă a oportunității unei investiții finanțate printr-un nou credit. Au făcut exact ceea ce le cere mandatul primit de la buzoieni: să fie responsabili cu banul public.

PSD Buzău va continua să susțină toate proiectele bune pentru municipiu, așa cum a făcut-o întotdeauna. Dar vom susține, în aceeași măsură, transparența, dialogul și dreptul aleșilor locali de a lua decizii în baza argumentelor, nu a presiunilor.

Dincolo de orice dispută politică, pentru noi rămâne un singur criteriu: interesul buzoienilor.

Acesta trebuie să fie mai presus de orgolii, mai presus de funcții și mai presus de orice interes politic de moment”, a transmis Romeo Lungu, președintele PSD Buzău și parlamentar social-democrat.