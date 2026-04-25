”Putem construi apartamente la gata cu 800 euro/mp”. Planul AUR cu locuințele ieftine. G. Simion: A fost luat în derâdere, dar e și-n atenția CE

George Simion, președinte AUR, consideră că problema locuinţelor în marile oraşe europene "a scăpat de sub control", costul vieţii a ajuns de nesuportat. În acest context, a amintit de campania sa de anul trecut, când a venit cu o propunere de locuinţe la preţuri accesibile. El a acuzat că propunerea a fost ”luată în derâdere” din cauza luptei politice.

”Problema locuinţelor a scăpat de sub control în marile oraşe europene”

Reprezentanţii AUR, membri ai grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, au prezentat, în cadrul conferinţei privind strategia europeană de rezolvare a crizei locuinţelor, organizată de europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, un plan concret pentru ieşirea din impas, propunând locuinţe accesibile, reducerea birocraţiei, sprijin pentru tineri şi menţinerea controlului naţional asupra politicilor de locuire.

"În acest context, preşedintele AUR şi vicepreşedinte ECR George Simion a arătat că problema locuinţelor a scăpat de sub control în marile oraşe europene, unde costul vieţii a crescut, iar familiile tinere nu mai au acces la locuinţe", se menţionează în comunicat.

George Simion a arătat că în marile metropole "costul vieţii a ajuns de nesuportat, viaţa în sine devine din ce în ce mai complicată pentru cetăţenii europeni".

”În marile orașe, nu există soluții pentru a ne face viața mai ușoară”

"Din păcate, în acest moment, în marile oraşe nu există soluţii realizabile pentru a ne face viaţa mai uşoară. De aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut am venit cu o propunere de locuinţe la preţuri accesibile, locuinţe de 50 până la 60 de metri pătraţi. Acest plan a fost luat în derâdere, acest plan a fost dus în desuet, din cauza luptei politice. La câteva luni după, vedem că această problemă este în atenţia Comisiei Europene, care şi-a modificat unul dintre portofolii exact pentru a redresa problema", a afirmat Simion.

Preşedintele AUR a subliniat că fără un plan naţional şi coordonare europeană, situaţia nu poate fi rezolvată de autorităţile locale.

"Orice nume ar purta primarul Bucureştiului (...) nu poate rezolva de unul singur, fără un plan naţional, această problemă. Nu poate rezolva problema poluării, nu poate rezolva problema sistematizării traficului, nu ne poate face viaţa mai uşoară dacă nu există un plan naţional şi un plan european", a afirmat el.

Georgiana Teodorescu, direcțiile susținute în PE

Potrivit comunicatului menţionat, europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, a prezentat direcţiile susţinute în Parlamentul European pentru abordarea crizei locuinţelor, punând accent pe tratarea acesteia ca prioritate şi pe menţinerea deciziei la nivel naţional.

"Prima chestiune, am spus că locuinţa trebuie tratată ca o prioritate majoră şi nu doar ca o problemă socială. (...) Am cerut şi s-a inclus în raportul final simplificarea birocraţiei, accelerarea autorizaţiilor de construire. (...) Un alt lucru pe care l-am introdus noi a fost necesitatea de a se folosi mai eficient clădirile publice abandonate sau neutilizate, precum şi terenurile publice", a subliniat Georgiana Teodorescu, citată în comunicatul AUR.

Apartamentele la 800 de euro/mp

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia a subliniat că rezolvarea crizei locuinţelor depinde de asumarea unor măsuri concrete şi de schimbarea direcţiei actuale, arătând că problema nu ţine de lipsa resurselor, ci de lipsa voinţei politice.

"Acest model european este nesustenabil. (...) Eu vă spun, din postura mea de inginer constructor şi de dezvoltator imobiliar, că putem construi apartamente la gata cu 800 de euro pe metru pătrat şi case de cărămidă cu 1.000 de euro pe metru pătrat. Problema nu este betonul, ci e voinţa politică. (...) Planul propus de domnul George Simion ar trebui să devină o strategie naţională, pentru că avantajele sunt multiple. (...) În al doilea rând, ajutăm sectorul construcţiilor şi economia, (...) putem încuraja industria producătoare de materiale de construcţii", a afirmat Axinia.