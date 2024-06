Culise din dosarul semnăturilor false pentru Șoșoacă. Teodorescu (AUR) informații din anchetă. Un nou dosar, la același procuror: Tot George Simion este vizat

Georgiana Teodorescu, reprezentant AUR, candidat la alegerile europarlamentare, ne-a oferit câteva informații cu privire la dosarul semnăturilor falsificate, în care este anchetat Dumitru Șoșoacă, independent la Parlamentul European, și care ar fi fost ajutat de către AUR pentru a-și depune candidatura pentru alegerile de duminică.

”Sunt 9 colegi de-ai noștri care au fost luați ieri dimineață, cu mandat de aducere, fără să fi fost citați în prealabil, nici telefon, nici în scris, s-au trezit cu poliția la ușă și escortați la o secție de poliție unde au dat o declarație, după care au fost escortați, mai departe, la Parchetul General, unde au dat o nouă declarație în fața procurorului Rareș Stan.

Aceste lucruri vizează o speță, spune dl procuror, în legătură cu Dumitru Șoșoacă, pentru că ai mei colegi au fost într-o situație absolut absurdă, în care nu înțelegeau pentru ce sunt chemați, mai ales de ce le sunt luate telefoanele mobile și laptopurile și li se tot punea play să asculte un interviu al domnului George Simion, pe care l-a acordat către un jurnalist, Valeriu Nicolae, și care a apărut în presă săptămâna trecută și în care dl George Simion făcea niște declarații politice, subliniez, politice, în campania electorală în legătură cu diverse fraude la alegeri”, ne-a declarat, în exclusivitate, Georgiana Teodorescu.

AUR: Halucinant. Trăiam cu impresia că România este un stat de drept

”Procurorul le punea oamenilor această înregistrare, să o asculte, și îi întreba ce părere are respectivul om, martor, despre înregistrarea cu pricina.

Pentru noi a fost halucinantă ziua de ieri, pentru că trăiam cu impresia că România este un stat de drept sau are șanse sî devină un stat de drept. Or, urgența luării a nouă oameni de pe stradă, ieri dimineață, ca martori, fără să fie suspecți sau inculpați, să îi duci la audieri, să le pui o înregistrare să o asculte, dintr-un interviu public, să îi întrebi ce părere au, după care să îi lași să plece acasă, ca martori, în aceeași zi, dar în momentul în care l-am întrebat pe procuror când se fac perchezițiile informatice, pentru că oamenii au nevoie de telefoane și de laptopuri, mi s-a spus că nu sunt stabilite încă, nu sunt programate.

Iată că nu era nicio urgență, că dacă era, se făceau perchezițiile informatice începând de ieri, se demarau, cel puțin. Or, din moment ce nu sunt stabilite, înseamnă că nu ardea casa. Ar fi putut să stea domnul procuror independent, care face parte din justiția română independentă, putea să stea până luni dimineață, lunea de după alegeri, ca să demareze această procedură importantă pe care o are domnia sa în desfășurare. Or, nu a făcut asta. S-a apucat de dosar, săptămâna asta, exact înaintea alegerilor.

Ba mai mult, s-a dat un comunicat de presă în care se vorbește de dl președinte George Simion, cu subiect și predicat, că ar fi săvârșit niște infracțiuni, dar pe dl Simion nu l-a chemat nimeni la Parchet”, a mai spus Georgiana Teodorescu.

Un dosar de îmbrânceli, de la Suceava, în atenția procurorului din dosarul semnăturilor false

”Tocmai am ieșit de la IGPR. Într-un nou dosar penal în care a fost audiat un membru de partid, care nu are nicio funcție, în legătură cu un incident din Suceava, de la începutul acestui an, de la un miting electoral organizat la Suceava și când un instigator a venit și a făcut deranj și un coleg, membru de partid, care i-a cerut să plece. A existat un conflict între cei doi.

Dosarul acela penal, care s-a deschis, ca urmare a plângerii acelui instigator, a ajuns la parchetul General, în București, la același procuror, Rareș Stan, care instrumentează și dosarul penal de ieri, iar în această speță este vizat tot dl președinte George Simion, care nici măcar nu a fost de față la acel conflict, acuzațiile fiind de loviri sau alte violențe, amenințare și constituire de grup criminal organizat. Același domn procuror a fost delegat către IGPR să facă astăzi o audiere de martor a colegului care a fost implicat în conflictul respectiv, dar ca să înțelegeți, este vorba de o îmbrânceală.

Membrul acela i-a spus respectivului instigator, care perturba activitatea de miting, să plece. Acela tot filma și spunea tot felul de vorbe urâte la adresa AUR (...) l-a împins pe colegul meu și colegul meu l-a împins înapoi, ca să respingă atacul. Deci efectiv a fost o îmbrânceală du-te-vino. Asta este tot ce s-a întâmplat, iar acesta (n.r. dosar) a ajuns la procuror Rareș Stan, care instrumentează un mare dosar de constituire de grup criminal organizat și loviri sau alte violențe”, a mai spus Georgiana Teodorescu, care a adăugat că ”pur întâmplător, fără nicio legătură cu alegerile de duminică, aceste dosare au izbucnit săptămâna asta și la fel de pur întâmplător sunt la același procuror, la Parchetul General, care firește are competențe la senatori și deputați”, a concluzionat reprezentantul AUR.

Citește și: Silvestru Şoşoacă, pus sub control judiciar. Concluziile după prima zi de audieri în cazul falsificării semnăturilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News