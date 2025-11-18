Cine este Adrian Țuțuianu, cel care-l înlocuiește pe Toni Greblă la șefia AEP. Experiență, avere, familie

Adrian Țuțuianu, propus de PSD, a fost avizat favorabil de comisiile juridice, marți, pentru numirea în funcția de președinte al AEP, poziție care a rămas vacantă după revocarea lui Toni Greblă pe 28 februarie, preluată interimar de vicepreședintele Zsombor Vajda.

Cine este Adrian Țuțuianu

Adrian Țuțuianu, în vârstă de 60 de ani, a fost consilier al prefectului de Dâmbovița în perioada 1990-1996, consilier județean între 2004-2008, senator de Dâmbovița în mandatele 2008-2012 și 2016-2020 și președinte al Consiliului Județean Dâmbovița între 2012 și 2016. El a deținut și funcția de ministru al Apărării în Guvernul Grindeanu, timp de trei luni, în 2017.

A intrat în PSD în 1998, fiind președinte al formațiunii politice social-democrate, organizația Dâmbovița, între anii 2012-2018. El a mai ocupat diverse funcții în cadrul PSD, precum președinte executiv, vicepreședinte, secretar executiv al Biroului Permanent Județean al PSD Dâmbovița între 1998-2012, membru în Consiliul Național al PSD (2010- 2018) și secretar executiv al PSD pe probleme juridice între 2010-2012. Țuțuianu a devenit membru al Pro România în 2019, unde a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al partidului, coordonator Organizația Județeană Dâmbovița, până în 2022, când a părăsit formațiunea.

Adrian Țuțuianu a mai ocupat funcții de conducere în societăți comerciale, iar în administrația publică a fost inspector, șef de serviciu și director adjunct.

În urmă cu trei ani, el a preluat funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Săptămâna trecută, Țuțuianu a demisionat din PSD, întrucât președintele Autorității Electorale Permanente (AEP) nu poate fi membru de partid.

Studii și pregătire profesională

Adrian Țuțuianu este, din 2015, conferențiar universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Administrative. El își desfășoară activitatea la universitate din 2000, în calitate de lector universitar.

A absolvit Liceul de Chimie nr. 3 din Câmpulung Muscel în 1983, Facultatea de Drept a Universității București în 1993, obținând ulterior un doctorat în drept între 1998 și 2006, precum și un master în Managementul Afacerilor Publice Europene în 2003-2004 la Institutul Național de Administrație.

În perioada 1990-2011, Țuțuianu a activat ca avocat în diverse societăți și cabinete individuale din Dâmbovița, iar din 2011 până în prezent este avocat în cadrul Societății Civile de Avocatură „Țuțuianu, Mureșan & Asociații”.

Declarația de avere a lui Adrian Țuțuianu

Potrivit unei declarații de avere din 2024, Adrian Țuțuianu deține mai multe imobile în județul Dâmbovița, inclusiv terenuri agricole, forestiere și extravilane în localitățile Malu cu Flori (localitate în care s-a născut), Geangoesti, Moroeni și Dragodănești, precum și o casă de vacanță la Malu cu Flori (65 mp), o alta în Tâgoviște (50 mp) și două apartamente în Târgoviște (86 mp și 173 mp* - aparținând soției sale, Carmen Elena). Terenurile provin din cumpărare sau moștenire și au suprafețe între câteva mii și zeci de mii de metri pătrați. El mai deține două autoturisme marca Volkswagen din anul 2015 și un tractor din 2019.

Adrian Țuțuianu are conturi și depozite bancare în lei și euro, cu sume variind între câteva mii și peste 240.000 lei, precum și investiții și acțiuni în societăți comerciale și împrumuturi acordate în nume personal, inclusiv unul de peste 400.000 lei și un altul de 50.000 lei.

Veniturile sale anuale provin din salarii de la mai multe instituții, precum Universitatea Valahia, Secretariatul General al Guvernului, Exim Banca Românească și Institutul Național de Administrație, încasări din cedarea folosinței bunurilor și drepturi de autor, însumând sume de peste 460.000 lei pe an. De asemenea, Țuțuianu obține venituri din contracte de închiriere în valoare totală de 19.800 euro anual.

Adrian Țuțuianu, familie. Cine este Carmen Elena, soția sa

Adrian Țuțuianu este căsătorit cu Carmen Elena, auditor public extern la Curtea de Conturi a României. Potrivit declarației sale de avere, are un venit anual din salariu de 100.640 lei. Ea deține mai multe terenuri intravilane și extravilane în București și Dâmbovița, precum și apartamente în Târgoviște și Valea Voievozilor. În plus, încasează venituri din chirii în valoare de 46.200 lei și venituri din activități independente prin cabinetul de avocatură SCA Țuțuianu, Mureșan & Asociații, în sumă de 296.286 lei.

Amintim că raportul comisiilor juridice cu avizul favorabil pentru Adrian Țuțuianu pentru funcția de președinte AEP urmează să fie validat de plenul reunit al Parlamentului de marți, în ședința de la ora 13:00, potrivit Agerpres.