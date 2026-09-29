Secție de vot în apartamentul unui hotel: Provocarea alegerilor anticipate în diaspora / video

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Alegerile anticipate vin cu o serie de provocări logistice și organizatorice, în special în ceea ce privește votul românilor din diaspora. Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, a explicat ce presupune organizarea secțiilor de vot și de ce identificarea spațiilor necesare poate reprezenta una dintre principalele dificultăți.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a spus care sunt adevăratele provocări în cazul organizării unor alegeri anticipate. Precizările vin în contextul în care Autoritatea Electorală Permanentă a pus în dezbaterea publică legislația privind alegerile anticipate, iar Țuțuianu a spus că „este nevoie să reașezăm calendarul electoral pe o perioadă nu de 90 de zile, cum prevede acum legea, ci pe 75 de zile“.

Val Vâlcu l-a întrebat pe Adrian Țuțuianu de provocările votului în diaspora, care a influențat, de exemplu, alegerile prezidențiale în anul 2014, atunci când unii români au reclamat faptul că s-au organizat prea puține secții și nu pot să voteze.

„A fost influențat un vot la alegerile prezidențiale de o așa-zisă criză a votului în străinătate. Nu au putut vota oamenii. Ce se întâmplă acum?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„O provocare care e de natură tehnică și organizatorică, la alegeri anticipate, este aceea ca Ministerul Afacerilor Externe să identifice 950 de locații în care să putem organiza secțiile de vot“, a spus Adrian Țuțuianu, președintele AEP.

„Păi nu sunt cele unde a mai fost?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu știu dacă sunt aceleași, pentru că o parte din secțiile de vot din străinătate s-au organizat la ambasade sau consulate, iar acolo e simplu, dar sunt și secții de vot care s-au înființat la solicitarea unor comunități mari de români și locurile respective au fost private“, a precizat președintele AEP.

Secție de vot în apartamentul unui hotel

Potrivit lui Adrian Țuțuianu, înființarea unor secții de vot în locații priviate este cea mai mare provocare. El a dat un exemplu din 2025, când o astfel de secție a fost organizată într-un hotel de lângă aeroportul din Zurich.

„În anul 2025, de exemplu, la turul 2 al alegerilor prezidențiale, eram în Elveția. Am coborât din avion și am intrat într-un hotel ca să votez, imediat lângă aeroportul din Zurich. Am găsit secția de vot a României la etajul 8, într-un apartament al hotelului respectiv“, a dezvăluit Adrian Țuțuianu.

„Și e rău asta?“, a insistat Val Vâlcu.

„Nu e rău, dar înseamnă bani, să identifici spațiu, să închei un contract. Nu știu dacă e locul și timpul necesar pentru o procedură de achiziție publică. Astea sunt lucrurile cu adevărat importante“, a spus Adrian Țuțuianu.