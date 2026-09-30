Cum ieșim din criză? Cristian Pîrvulescu: De data asta, președintele Nicușor Dan va nominaliza, așa cum și-a dorit, un premier independent

Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, iar politologul Cristian Pîrvulescu a analizat pentru DC News soluțiile posibile pentru depășirea actualei crize politice.

Guvernul Mureșan a obținut mai puține voturi pentru învestire - 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă” - decât Guvernul Veștea, la precedentul vot în Parlament, care a obținut 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”. Au fost 197 voturi exprimate și erau necesare 233 de voturi pentru a trece Guvernul.

Votul de miercuri prelungește astfel incertitudinea privind formarea unui nou Guvern și deschide o nouă etapă în criza politică. Ce soluții sunt acum posibile și în ce condiții poate fi depășit blocajul politic? DCNews a discutat în exclusivitate cu politologul Cristian Pîrvulescu despre votul de astăzi și despre scenariile prin care România ar putea ieși din criza politică.

Soluția la criză, ca-n 2021

„Votul de azi era previzibil, iar insuccesul era și el la fel. Rezultatul sub desemnarea lui Veștea face ca formula Mureșan să fie a doua cu cele mai puțin voturi după cea din 2021 a lui Dacian Cioloș. Soluția va fi relativ asemănătoare cu cea din 2021. Va fi o coaliție, dar nu de același tip. Coaliția PSD-PNL-minorități nu este posibilă în acest moment având în vedere conjunctura dată. Mă aștept ca soluția să fie cea a unui prim-ministru tehnic. Eu am înțeles foarte clar discursul de ieri al președintelui Dan de la Muzeul Cotroceni. Este o invitație pentru partidele politice să redevină raționale. E adevărat că unii susțin că trebuie să facem alegeri anticipate.

Alegerile anticipate nu dau majorități absolute

Alegerile anticipate nu ar fi rezolvat, nu rezolvă și nu vor rezolva problema unui Parlament fragmentat. Va schimba ierarhia partidelor, dar nu va da majorități absolute. Anticipatele sunt doar o formulă prin care se fac presiuni asupra președintelui. Președintele s-a exprimat foarte clar că nu va convoca anticipatele, pentru că nu sunt o soluție. Criza e acum, iar rezultatul anticipatelor este peste 4 luni cel mai devreme. Anticipatele doar ar prelungi criza. Aici este un risc.

Formula Grindeanu este una complicată

Președintele a avertizat partidele că trebuie să depășească egoismul politic, viziunea îngustă și să se intereseze de problemele reale ale țării. A avut o intenție. Președintele dorește să găsească formula care să aibă cel mai mare sprijin posibil. Formula nu mai este a unui politician. Unii indică că soluția ar putea să fie Sorin Grindeanu. Este clar că formula Grindeanu este una foarte complicată. Are șanse să obțină o majoritate, dar ar fi una absolut discutabilă. De data aceasta președintele va nominaliza, așa cum și-a dorit, un premier independent, cu profil tehnic, care să răspundă nevoilor României în momentul de față și să asigure o guvernare până la alegerile din 2028.

"Această încetinire a procesului de nominalizare a vizat, de fapt, momentul cel mai bun"

De altfel, dacă e să ne gândim foarte serios și să încercăm să analizăm scena politică românească, o să observăm că această încetinire a procesului de nominalizare a vizat, de fapt, momentul cel mai bun în care va fi nominalizat un premier care să aibe șansele să guverneze cât mai mult cu putință. Dacă, de exemplu, ar fi urmat o nominalizare mai devreme, cu șanse să treacă, acea nominalizare s-ar fi lovit cu o serie întreagă de nemulțumiri ulterioare, inconveniențe sau de posibilitatea unei moțiuni de cenzură. Această posibilitate se reduce pe măsură ce ne apropiem de data alegerilor la termen. Președintele vrea să creeze condiții pentru stabilitate și organizarea alegerilor la termen, astfel încât România să depășească toată această criză politică care a luat deja o formă mult prea gravă”, a explicat Cristian Pîrvulescu.