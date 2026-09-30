Ilie Bolojan îl avertizează pe Nicușor Dan înainte de următoarea nominalizare de premier: Nu va putea fugi de această răspundere

Nicușor Dan și Ilie Bolojan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan îl avertizează pe președintele țării, Nicușor Dan, în legătură cu următoarea nominalizare de premier.

Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, îl avertizează pe președintele țării, Nicușor Dan, că va fi pe deplin responsabil de următoarea nominalizare de premier. ”Nu va putea putea fugi de această răspundere” îi spune Ilie Bolojan lui Nicușor Dan, dacă România va ajunge într-o ”fundătură”, din cauza premierului ce-l va nominaliza.

”În această perioadă, este greu să-ți păstrezi ratingul de țară, e greu să-ți păstrezi încrederea piețelor în condiții dificile, dacă cel care este premier nu transmite această încredere și nu este un om serios” a avertizat premierul interimar Ilie Bolojan, la Digi24.

Liderul PNL a adăugat, în acest context: ”Unul dintre oamenii responsabili de situația în care este România sau va fi este și președintele României. Gândiți-vă că, dacă Guvernul pe care-l nominalizează este unul care va duce România într-o fundătură, atunci asta se va reflecta și asupra activității președintelui României. Nu va putea fugi de această răspundere. Este decizia președintelui cu cine va dori să se asocieze în această situație”.

Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, din Cehia, că va chema la consultări partidele parlamentare luni și tot luni, după-amiază, va face și nominalizarea de premier, una care ”va păstra direcția pro-occidentală și vom respecta angajamentele oficiale pe care le-am luat”, conform declarației președintelui.

Guvernul Mureșan nu a obținut votul de învestitură, astăzi, în Parlament. 182 de parlamentari l-au susținut.