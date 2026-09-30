Nicușor Dan, anunț după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament. Luni e ziua decisivă

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Președintele Nicușor Dan a făcut declarații din Cehia, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament.

”Am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern.

Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern.

Cred că a fost un pas necesar ca fiecare dintre noi să înțelegem că e nevoie de consens în politică. Majoritatea este despre consens.

Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru.

Cer partidelor să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Partidele să lase fiecare de la ele pentru a se ajunge la consens.

Vom păstra direcția pro-occidentală și vom respecta angajamentele oficiale pe care le-am luat” a declarat președintele Nicușor Dan, din Cehia, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot astăzi în Parlament.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, după eșecul Executivului susținut de PNL, USR și UDMR, că ”pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forţele politice să susţină un program care să relanseze economia şi să redea încrederea şi speranţa”.

Președintele nici nu vorbește despre alegerile anticipate

Astfel, luni, liderii partidelor parlamentare ar urma să meargă la Palatul Cotroceni, pentru consultări oficiale în vederea formării unui Guvern și ieșirii din criză a României. Declarația președintelui confirmă că va face în continuare nominalizări, până când un premier desemnat va reuși să fie votat de majoritatea parlamentară. Nicușor Dan exclude, astfel, cel puțin deocamdată, varianta alegerilor anticipate.

Propunerea de premier a lui Crin Antonescu

Într-o intervenție televizată, Crin Antonescu declara că o nominalizare, un nume, ar putea obține majoritatea, respectiv actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare: ”Eu cred că soluția e simplă. Președintele are două variante. Și eu, și atâția alții, le spun de mult. Sorin Grindeanu, în baza faptului că este primul partid din Parlament, cu numărul cel mai mare de mandate, faci majoritate sau nu? Dar, în opinia mea, cea mai bună variantă este Alexandru Nazare, un om capabil să țină o majoritate coagulată, un om care a dovedit în fruntea Ministerului Finanțelor”.