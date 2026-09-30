Coridorul Vertical, un proiect cu importanță strategică. Ambasadorul Ovidiu Dranga, explicații / video

Imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga. Foto: DC NEWS

Coridorul Vertical are o importanță strategică pentru România și Europa, prin rolul pe care îl are în energie, infrastructură, conectivitate și mobilitate militară.

Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, a vorbit despre importanța strategică a Coridorului Vertical și a explicat că acesta nu se limitează la energie și gaze, ci include conectivitatea, infrastructura și mobilitatea militară. Potrivit acestuia, în prezent se lucrează intens la conexiunea rutieră care unește Polonia de Grecia prin Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.

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„Ne ducem spre Coridorul Vertical și ne gândim cum a fost trimisă ministra de Externe să-l ia la refec pe ambasador”, a spus Val Vâlcu.

„Nu am urmărit această retorică și vă mărturisesc că mă concentrez pe ceea ce mie mi se pare esențial. În acest context, esențial mi se pare să discutăm despre importanța strategică a Coridorului Vertical. Orice discuție despre Coridorul Vertical trebuie să plece de la necesitățile în materie de securitate.

Coridorul Vertical nu este o „conductă” sau o „afacere”, o conductă de gaze care leagă Marea Baltică de Marea Neagră sau Marea Mediterană, ci este un coridor strategic care are mai multe componente. O componentă foarte, foarte importantă este cea legată de mobilitatea militară: categoric conectivitate, energie, infrastructură și așa mai departe, dar mobilitatea militară mi se pare o componentă foarte importantă”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Adică spuneți că nu se referă doar la gaz”, a completat Val Vâlcu.

„Absolut nu!”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Păi și ce ar mai fi? Energie electrică...”, a spus Val Vâlcu.

„Energie, conectivitate în ce privește rețelele de comunicații, drumuri, poduri... Eu am fost ambasador în Polonia opt ani și am lucrat foarte mult la două proiecte regionale care au o relevanță complementară: Inițiativa celor trei mări și Formatul București. Ambele aparțin aceleiași logici: Coridorul Vertical nord-sud care leagă Marea Baltică de Marea Mediterană și de Marea Neagră.

Se lucrează destul de intens, zic eu, în ce privește conexiunea rutieră, adică Via Carpatia, care unește Polonia de Grecia prin Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. Pe teritoriul României sunt mai multe segmente lipsă, dar cel mai lung este între Oradea și Arad. Se lucrează deja la drumul expres”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga.

Coridorul Vertical asigură independența de gazul rusesc

Ambasadorul a explicat că dezvoltarea Coridorului Vertical este importantă pentru securitatea energetică și reducerea dependenței de gazul rusesc.

Potrivit acestuia, România a făcut progrese semnificative în infrastructura de transport, iar gazele din Marea Neagră vor ajunge spre centrul și nordul Europei.

„Semnificația strategică este dincolo de orice dubiu. În ceea ce privește energia, acest coridor asigură independența de gazul rusesc”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Există în momentul de față?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu! Interconectarea între sistemele de conducte de transport nu știu dacă s-a realizat în totalitate. Pe teritoriul României s-au făcut progrese importante, astfel încât, după părerea mea, anul viitor, cel puțin așa sper, gazele din Marea Neagră să poată fi transportate dincolo de graniță spre centrul Europei și spre nord”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Deci cei care au speculat politic această dispută și care spun: 'Domnule, sunt scumpe gazele americane, ni le bagă pe gât', nu se gândesc că într-un moment în care nu mai ai alte surse de alimentare, alea scumpe devin foarte ieftine?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Simplificând lucrurile și lăsând la o parte aspectul comercial, personal, mie mi-ar conveni să fiu într-o oarecare măsură dependent de America și nu dependent de Rusia, cu gazele care vin pe mare, să zicem.

Totul are o componentă comercială, evident, companiile vor să facă profit, dar suntem membri NATO, suntem aliații Statelor Unite”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga.

„Nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-au făcut alții în trecut”

Ambasadorul a spus că diversificarea surselor de aprovizionare este foarte importantă pentru securitatea energetică.

Potrivit acestuia, România are un avantaj strategic prin producția proprie onshore și offshore, dar și prin accesul la coridoare de transport care leagă sudul de nordul Europei.

„Noi nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-au făcut alții în anii din urmă, atunci când au acceptat, dintr-un calcul, dependența energetică de Rusia, de dragul unei competitivități care s-a evaporat. Nu spun cine, e limpede, publicul care ne ascultă va înțelege despre ce e vorba.

Eu cred că multiplicarea, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze este esențială pentru securitatea unei țări. România e bine plasată, pentru că are deja producție proprie onshore, va avea offshore de anul viitor și acces la coridoare de transport care vin din sud și merg spre nordul continentului”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga la DC News.