Greșeala strategică ”Vestul și restul”. Ambasadorul Ovidiu Dranga: Sudul Global nu e ignorat. Va fi din ce în ce mai abordat în viitor

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Ambasadorul Ovidiu Dranga a vorbit, la Interviurile DCNews, despre consolidarea Vestului Global și necesitatea dezvoltării unor relații mai strânse cu alte state.

Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, a fost invitatul jurnalistului Val Vâlcu, marți, 29 septembrie, la Interviurile DCNews. Fost ambasador al României în Japonia și Polonia, Ovidiu Dranga a analizat marile mize geopolitice ale momentului și schimbările care redesenează echilibrul de putere la nivel mondial, explicând cum Vestul Global ar trebui să se consolideze și să se adapteze la noile realități.

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Consolidarea Vestului Global. Ceilalți jucători au interesul strategic de a se uni

"Eu sunt adeptul sau susțin ideea unei consolidări a Vestului Global, așa cum a fost el definit în mai multe rânduri, nu neapărat de politologi, ci de presă. Aici n-am decât să-mi exprim gratitudinea că presa contribuie de o manieră atât de eficace la dezbaterile geopolitice. Vestul Global include și Japonia. Nu știu dacă mai este validă ideea că prin acest ”Occident larg” încercuiești Rusia. Suntem cu toții încercuiți de toți ceilalți sau invers. Suntem cu toții într-o relație de interdependență atât de complicată, de sofisticată, profundă, încât desprinderea unui jucător din arhitectura globală este foarte dificilă și produce mari traume. Nu ne mai putem raporta la separația unui Război Rece, pentru că acea fractură a dispărut. În orice caz, apropo de Vesul Global, eu văd America, Europa, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă, dar și ceilalți jucători, ca având interesul strategic de a se uni, de a strânge și mai mult legăturile, mai mult de G7. Acest lucru trebuie să continue. Asta nu înseamnă că trebuie ignorat ceea ce se întâmplă în afara Vestului Global” a explicat Ovidiu Dranga, în interviul acordat DCNews.

"Abordarea de tip 'Vestul și restul' este o greșeală strategică. Sudul Global trebuie luat în calcul"

Despre abordarea ”Vestul și restul”, ambasadorul afirmă că este o greșeală strategică. ”De exemplu, Sudul Global trebuie luat în calcul. Trebuie să dezvoltăm punți solide de comunicare și dialog cu Sudul Global. Acordul Mecosur este, de exemplu, una dintre măsurile interesante care trebuie luate în calcul. Aici, sigur, imaginația politică trebuie să funcționeze la randamentul necesar. Adică, există o așteptare în Sudul Global în ceea ce privește o colaborare cu Vestul Global pe anumite domenii, precum tehnologia sau energia. Abordarea de tip 'Vestul și restul' este o greșeală strategică. Ați văzut că Europa are o abordare diferită acum? Așa cum și Japonia se uită cu foarte multă atenție la Asia de Sud-Est în general. Japonia se bucură de o reputație impecabilă în țări ca Indonezia, Filipine și așa mai departe. Noi nu realizăm ce fel de forță sunt ei acolo. Mai mult, vedem formatul Quad care include India, Japonia, Statele Unite și Australia, iar asta ne arată că Sudul Global nu e ignorat și va fi din ce în ce mai abordat în viitor", a explicat Ovidiu Dranga.

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