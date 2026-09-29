Șeful CIA l-ar fi avertizat pe Vladimir Putin, la Moscova: Economia Rusiei va suferi un colaps economic, după modelul URSS

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

John Ratcliffe, directorul CIA i-ar fi spus lui Vladimir Putin, în timpul vizitei la Moscova, că Rusia va suferi un colaps economic asemănător URSS-ului.

Directorul CIA, John Ratcliffe, care a efectuat o vizită-surpriză la Moscova la sfârșitul lunii august, i-ar fi transmis un avertisment supărător președintelui rus Vladimir Putin cu privire la starea economiei ruse. Potrivit publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ratcliffe, citând date din serviciile de informații americane, a încercat să convingă Kremlinul că Rusia nu poate câștiga economic războiul din Ucraina, care se află deja într-un impas.

Directorul CIA i-ar fi transmis lui Putin că, din cauza cheltuielilor militare masive, economia rusă riscă să intre în același colaps pe care l-a suferit Uniunea Sovietică ca urmare a Războiului Rece, a declarat pentru FAZ un diplomat de rang înalt familiarizat cu informațiile pe care SUA le-au furnizat partenerilor săi occidentali, scrie The Moscow Times.

Acesta, potrivit sursei publicației, a fost principalul motiv al vizitei lui Ratcliffe. Directorul CIA ar mai fi spus că această concluzie stă la baza politicii Administrației Donald Trump față de Ucraina. Prin urmare, Vladimir Putin nu ar trebui să se aștepte ca Washingtonul să renunțe la sprijinul acordat Kievului și de aceea Trump insistă asupra negocierilor, a mai declarat sursa pentru FAZ.

Războiul lui Putin i-a costat deja pe ruși un sfert din PIB-ul țării

De la începutul invaziei, războiul lui Vladimir Putin i-a costat deja pe contribuabilii ruși 57 de trilioane de ruble — o sumă echivalentă cu un sfert din PIB-ul actual al țării, 12 bugete anuale pentru susținerea economiei naționale, 32 de ani de finanțare pentru întregul sistem de învățământ superior al țării și peste 100 de bugete anuale ale unor regiuni mari și bogate, precum Ținutul Krasnodar sau Regiunea Sverdlovsk.

În urma boom-ului militar din 2023-2024, creșterea economică a Rusiei practic a stagnat, industriile civile sunt în declin de doi ani la rând, iar împrumuturile în valoare de zeci de trilioane de ruble emise de bănci pentru producția militară devin problematice și nu sunt rambursate la timp.

În bugetul de anul viitor, guvernul rus proiectează o creștere suplimentară a cheltuielilor militare cu o treime, la 17,1 trilioane de ruble, și la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani. Astfel, costul invaziei Ucrainei va ajunge la 74 de trilioane de ruble (870 de miliarde de dolari), iar dacă luptele continuă, va ajunge la 1 trilion de dolari în 2028, potrivit The Moscow Times.

Bugetul de război al Rusiei atinge deja niveluri comparabile cu cele ale URSS

Rusia a ajuns deja din urmă Uniunea Sovietică în ceea ce privește ponderea cheltuielilor militare în bugetul său: anul acesta, sectorul apărării a consumat 30% din totalul cheltuielilor de trezorerie, iar Ministerul Finanțelor a alocat 35% pentru bugetul de anul viitor.

Prin comparație, bugetul URSS din 1990 a alocat 71 de miliarde de ruble din 241,3 miliarde pentru "scopuri militare", adică 29,4%, potrivit datelor publicate în arhiva fostului prim-ministru rus Egor Gaidar.

Reamintim că la început vizita directorului CIA la Moscova a fost una învăluită în mister, până când Donald Trump și Dmitri Peskov au venit cu declarații despre scopul acesteia. Wall Street Journal (WSJ) raportase că SUA dețin informații potrivit cărora Moscova ar putea testa hotărârea NATO, iar vizita lui Ratcliffe ar fi putut avea inclusiv rolul de a transmite Rusiei un avertisment. Subiectul atât de intens dezbătut la sfârșitul lunii august a fost ridicat și de Bogdan Chirieac în cadrul unui interviu de la DC NEWS cu profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.