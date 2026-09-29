Incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford. Marco Rubio: "Implică în mod clar mâinile unui actor străin". Iranul neagă că ar avea vreo legătură

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Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că un "actor străin" este implicat în incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că "mâinile unui actor străin" au fost implicate în incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford, folosită de forțele SUA pentru atacuri asupra Iranului, după ce cinci bărbați au fost arestați pentru presupuse infracțiuni de explozibili și terorism, scrie Reuters.

"Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce aproape s-a întâmplat, ceea ce s-ar fi putut întâmpla în Marea Britanie în weekend este o situație foarte gravă. Este una care implică în mod clar mâinile unui actor străin. Nu voi intra în detalii despre asta încă", a declarat Rubio, luni seară.

Ce s-a întâmplat la baza aeriană britanică RAF Fairford

Poliția britanică a declarat un incident major la baza RAF Fairford din vestul Angliei în urma arestărilor de duminică dimineața, iar guvernul a organizat o reuniune națională de urgență. Cu toate acestea, poliția i-a eliberat pe cei cinci pe cauțiune luni, 28 septembrie, dar a declarat că ancheta nu s-a încheiat și că examinează dacă au fost implicate persoane care acționau în numele unui stat străin.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că cele trei dube mari și albe în care bărbații păreau să călătorească nu conțineau explozibili viabili. Sursa a declarat că răspunsul poliției de duminică nu a fost bazat pe informații - o indicație că cei cinci nu erau sub supraveghere directă - dar securitatea a fost sporită la bază, sugerând că existau informații că era vizată.

Poliţia afirmă că nu au fost găsite dispozitive explozive în urma verificărilor de la baza aeriană Fairford

Informațiile au fost confirmate apoi de poliţia antiteroristă britanică, care a anunţat marţi că nu au fost găsite dispozitive explozive improvizate în cadrul anchetei. Poliţia a precizat că, în timpul percheziţiilor, a fost recuperată o anumită cantitate de benzină din vehiculele suspecţilor.

"Aceste vehicule au fost supuse unor verificări amănunţite, efectuate cu sprijinul resurselor militare şi al experţilor criminalişti, şi putem confirma că nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv improvizat. Cu toate acestea, a fost confiscată o cantitate semnificativă de benzină", a explicat şeful poliţiei antiterorism, Laurence Taylor, citat în comunicatul poliţiei, transmite Agerpres.

Autorităţile au menţionat că au avut loc percheziţii la diverse locaţii din Londra şi că operaţiunile de investigaţie din zona bazei RAF Fairford au fost restrânse, urmând să se încheie complet până miercuri.

Donald Trump a spus că incidentul "ar putea fi" legat de Iran

Președintele american Donald Trump declarase luni că incidentul "ar putea fi" legat de Iran, cu care Statele Unite se află în război de la sfârșitul lunii februarie, și că nu i-ar fi eliberat pe suspecți pe cauțiune.

"Nu aș fi făcut asta", a spus el, afirmând și că indivizii voiau să facă "mari pagube".

Iranul neagă implicarea în incidentul de la baza aeriană britanică RAF Fairford

Cei cinci care inițial au fost arestați sunt toți cetățeni britanici, cu vârste de puțin peste 20 de ani, din Londra. Aceștia au fost reținuți duminică dimineața, după ce poliția a fost alertată de un fermier local cu privire la trei dube albe parcate în apropierea RAF Fairford.

Locuitorii din zonă au declarat că securitatea a fost sporită semnificativ la bază în zilele premergătoare incidentului. Fermierul ar fi sunat la poliție sâmbătă noaptea, după ce atunci când se întorcea acasă a văzut trei dube mari parcate pe drum și un grup de bărbați mascați care fugeau.

Marți dimineață, un cordon mare a rămas în jurul bazei și existau bariere rutiere, deși rapoartele din presa locală au spus că oamenii care fuseseră evacuați pentru că locuiesc în apropiere s-au întors în casele lor.

Guvernele occidentale au avertizat în ultimii ani cu privire la amenințarea unor actori ostili din Iran, Rusia și din alte părți, care organizează activități destabilizatoare sau angajează intermediari pentru a pune în aplicare comploturi. Marea Britanie și-a ridicat nivelul de amenințare teroristă națională la al doilea cel mai ridicat nivel în aprilie, după o serie de incidente antisemite în nordul Londrei.

De asemenea, a impus sancțiuni persoanelor și entităților legate de Iran, acuzându-le de implicare în activități ostile, inclusiv planificarea de atacuri și furnizarea de servicii financiare grupurilor care doresc să destabilizeze Marea Britanie și alte țări. Iranul a negat implicarea în atacuri sau comploturi din Marea Britanie și din alte părți și a negat luni orice implicare în incidentul de la Fairford.

În luna martie, prim-ministrul britanic Keir Starmer anunțase că a acceptat cererea SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri defensive împotriva Iranului.