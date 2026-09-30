Piloții unui avion s-au luat la bătaie în timpul zborului Dubai - Tel Aviv. Aeronava a aterizat de urgență în Arabia Saudită

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / avion

Un avion care zbura de la Dubai spre Israel a fost redirecționat către Arabia Saudită după ce a transmis un semnal de urgență provocat de o altercație între piloți, și nu de o tentativă de deturnare, așa cum se crezuse inițial, a declarat miercuri un oficial israelian.

Zborul FZ1073 al Flydubai a schimbat cursul deasupra spaţiul aerian iordanian spre Arabia Saudită, transmiţând un semnal general de urgenţă, înainte de un alt semnal de urgenţă care indică o posibilă interferenţă ilegală câteva minute mai târziu, conform site-ului de monitorizare Flightradar24.

Boeing 737 al Flydubai, deviat spre Arabia Saudită după un incident bizar în cabina de pilotaj

Avionul Boeing 737 a transmis din nou semnal de urgenţă generală înainte de a ateriza pe aeroportul din Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite, a precizat site-ul, notează Agerpres.

Nu se crede că incidentul ar fi fost o deturnare a avionului, a transmis biroul premierului israelian. Flydubai nu a putut fi contactată imediat pentru a comenta incidentul.

Un oficial israelian, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a spus pentru Reuters că piloţii au transmis semnalele de urgenţă după ce au avut o altercaţie fizică. Nu este clar pentru moment dacă piloţii au transmis semnalele intenţionat.

Netanyahu, consultări urgente după incidentul unui zbor spre Israel

Trei oficiali israelieni au spus mai devreme pentru Reuters că prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avut consultări privind acest zbor. Şeful statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avut şi el o reuniune de "evaluare a situaţiei" cu comandantul forţelor aeriene şi alţi oficiali militari, a subliniat armata israeliană într-un comunicat.

Flydubai operează zboruri zilnice între Dubai şi Tel Aviv, o rută populară printre israelieni. Arabia Saudită şi Israel nu au relaţii diplomatice oficiale.

De menționat este că au mai existat cazuri în care piloții s-au luat la ceartă ori chiar s-au bătut în cabina de pilotaj, deși sunt extrem de neobișnuite și rare aceste comportamente.

Cazul Air France din 2022

Doi piloți s-au luat la bătaie în cockpit în timpul unui zbor Geneva - Paris, în 2022. Membrii echipajului au intervenit, iar un membru al echipajului de cabină a rămas în cockpit pentru restul zborului. Avionul a aterizat în siguranță, iar compania i-a suspendat pe cei doi piloți.

Sitiația Air India din 2015



Doi piloți au avut o dispută înaintea unui zbor Jaipur - Delhi. Presa a transmis că altercația ar fi devenit fizică, dar compania aeriană a negat că ar fi avut loc o bătaie și a descris incidentul drept o ceartă verbală. Ambii piloți au fost ulterior suspendați în timpul anchetei.



De punctat că ce s-a întâmplat în avionul Flydubai pe ruta Dubai - Tel Aviv, din 30 septembrie 2026, este foarte neobișnuit prin faptul că, potrivit unui oficial israelian citat de Reuters, altercația fizică dintre piloți a fost urmată de transmiterea unor semnale de urgență, iar avionul a fost redirecționat și a aterizat în Arabia Saudită.

Compania a confirmat doar că a existat un „incident” la bord și că aeronava a aterizat în siguranță, iar detaliile despre altercație nu au fost confirmate public de companie.

Nu sunt singurele situații în care un zbor este perturbat de o altercație la bord. În 2017, un pilot a avut o altercație cu o stewardesă la bordul unei aeronave Endeavor Air.

Au existat și cazuri în care pasagerii au ajuns să se bată cu membrii echipajului de cabină. Într-un caz recent, un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu după ce ar fi agresat un însoțitor de zbor în timpul unei curse pe ruta Londra–București.