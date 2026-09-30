Anunț surpriză al premierului britanic, Andy Burnham: Regatul Unit ar putea reveni în UE

Sursa Foto: Agerpres Andy Burnham

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea fi luată în calcul ca opțiune pentru viitoarea relație dintre Londra și Bruxelles.

Premierul britanic Andy Burnham a admis miercuri, într-un interviu acordat BBC, că una dintre opțiunile pe care le are Regatul Unit (UK) în relația cu Uniunea Europeană o reprezintă chiar readerarea completă a UK în UE.

Întrebat dacă, în adâncul sufletului, își dorește ca UK să revină în UE, Burnham a replicat:

„Am spus deja în cartea pe care am scris-o că mi-aș dori să prind în timpul vieții mele momentul în care Marea Britanie revine în UE, prin urmare nu are rost să spun atceva, dar acum nu e neapărat cazul”, a spus Burnham la BBC.

Premierul britanic a precizat că trebuie luate în considerare mai multe opțiuni pentru viitoare relație a Regatului Unit cu UE. Aceste opțiuni includ posibilitatea ca UK să intre doar pe piața unică europeană sau „să mergem până la capăt și să reintrăm în UE”.

Burnham a adăugat că avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni trebuie atent analizate, pentru „a ne lămuri unde vrem ca Marea Britanie să ajungă în următorul deceniu”.

Opţiuni pentru relaţii mai strânse între Regatul Unit şi UE

Premierul britanic a declarat că va prezenta, în cursul acestui an, opţiuni pentru relaţii mai strânse între Regatul Unit şi UE, afirmând în cadrul conferinţei Partidului Laburist că Brexitul a făcut "mai mult rău decât bine", a consemnat dpa.

Sugerând că ar putea renunţa la "liniile roşii" din programul electoral laburist din 2024 care excludeau revenirea în uniunea vamală sau în piaţa unică, premierul a declarat că Marea Britanie trebuie să decidă asupra "relaţiei sale pe termen lung" cu blocul comunitar.

Burnham a afirmat că Regatul Unit a "pierdut o parte din controlul" asupra economiei şi imigraţiei în urma ieşirii din UE.

Relaţia pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii europeni

"Nu vom oferi Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relaţii pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piaţă de desfacere", a declarat el în discursul susţinut marţi în faţa membrilor partidului, la Liverpool.

"Nu pot spune că situaţia actuală este satisfăcătoare. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine", a adăugat Burnham.

"Aşadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit şi UE) pentru a vă prezenta - şi a prezenta ţării - ceea ce consider a fi diferitele opţiuni privind relaţia pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noştri europeni. Şi există diverse opţiuni (...). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziţia noastră şi la viitorul continentului în care trăim", a spus premierul britanic.

Un summit între Regatul Unit şi UE, programat pentru luna iulie, a fost amânat în urma demisiei predecesorului lui Burnham, Keir Starmer, iar o nouă dată nu a fost încă stabilită, mai aminteşte dpa, conform Agerpres.

La 10 ani după Brexit, 50% dintre britanici vor reîntoarcerea în Uniunea Europeană

La zece ani după referendumul din 2016 care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană, tot mai mulți alegători par să își reevalueze poziția. Datele analizate indică o susținere puternică pentru reintegrare, în special în rândul votanților progresiști.

Potrivit cercetării realizate de organizația Best for Britain, peste 80% dintre simpatizanții Partidului Laburist, ai liberal-democraților și ai Verzilor ar susține revenirea în UE.

În același timp, sondajul arată că 53% dintre toți alegătorii sunt în favoarea unei reintegrări complete, ceea ce marchează o schimbare importantă față de anii imediat următori Brexitului.

Presiune politică asupra laburiștilor

Autorii studiului atrag atenția că poziția prudentă a Partidului Laburist ar putea avea costuri electorale. „Abordarea discretă a Partidului Laburist înseamnă că acesta riscă acum să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști și în circumscripțiile electorale de tipul 'zid roșu' ”, au declarat experții.

Deși 61% dintre respondenți susțin direcția actuală a guvernului în relația cu UE, doar 19% spun că o fac „puternic”, semn că există o susținere mai degrabă fragilă.

Interesant este că și o parte din electoratul conservator sau reformist începe să fie deschis ideii de revenire: aproximativ 40% dintre conservatori și 20% dintre votanții reformiști ar susține acest scenariu.

Scenarii și blocaje

Studiul a analizat mai multe variante posibile pentru viitorul relației dintre Londra și Bruxelles. Printre ele: menținerea actualei strategii, continuarea acordului negociat de Boris Johnson, o distanțare și mai mare față de UE, aderarea la uniunea vamală și piața unică sau revenirea completă.

Varianta integrării în piața unică și uniunea vamală rămâne una dificilă politic. Ar redeschide vechi conflicte și ar ridica probleme sensibile legate de suveranitate.

„Este nevoie de o conversație profundă despre suveranitate, deoarece reintegraraea în uniunea vamală și la piața unică necesită externalizarea unei mari părți din toate reglementările noastre și nicio parte nu ar putea să-și aducă publicul alături în cadrul acestei negocieri prelungite”, a explicat Tom Brufatto.

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