Mercur în Scorpion, 30 septembrie - 6 decembrie. Adevărul iese la suprafață! - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă mai multe detalii despre tranzitul lui Mercur în Scorpion.

Pe 30 septembrie, Mercur își începe tranzitul în Scorpion, unde va rămâne până pe 6 decembrie.

În fiecare an, Mercur vizitează Scorpionul, unde poate rămâne aproape o lună. Însă, în 2026, va avea parte și de o retrogradare în perioada 24 octombrie - 13 noiembrie. Deci tranzitul din 2026 este unul mult mai special. Și dacă mai punem la socoteală că va avea parte și de retrogradarea lui Venus tot în Scorpion, ei bine, putem spune că urmează câteva săptămâni cu numeroase teste.

Mercur reprezintă comunicarea, deciziile și tehnologia. Arhetipul Scorpionului se referă la intuiție, informații ascunse și bănuieli.

Modul nostru de a comunica sau de a gândi se va transforma serios. Adică, vom fi mai interiorizați și suspicioși. Dar este o perioadă bună pentru a găsi soluții la crize, pentru a descoperi secrete și pentru a ne concentra puternic atunci când avem ceva de învățat.

Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi cele mai importante detalii despre acest tranzit, în cadrul unei emisiuni DCNews, ce va fi difuzată miercuri, 30 septembrie, de la ora 19.00, pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.