Putin ar fi ordonat uciderea liderului disident Gari Kasparov, în SUA. Procuratura americană a făcut publice numele a cinci conspiratori

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Rusia ar fi plănuit să-i ucidă pe Gari Kasparov și pe alți disidenți, în această vară, în SUA. Procuratura americană acuză cinci membri ai unei rețele legate de serviciile secrete ruse, care a încercat să comită mai multe asasinate, inclusiv în Lituania.

Rusia ar fi plănuit de câteva luni să-l ucidă pe șahistul și liderul disident Gari Kasparov în Statele Unite, scrie El Mundo. În această vară, autoritățile americane l-au informat pe fondatorul Free Russia Forum că era „ținta” unui plan al Kremlinului de a-l ucide și i s-a acordat protecție specială pentru prima dată de când s-a stabilit la New York, în 2013, potrivit unor surse din anturajul său.

Mai avansate erau planurile de asasinare a lui Ilya Ponomarev, singurul deputat rus care a votat împotriva anexării Crimeei și care, din exil, a colaborat pe teren cu apărarea armată a Ucrainei.

Procuratura americană a făcut publice numele a cinci conspiratori aflați sub ordinele Kremlinului care pare dispus să facă un pas înainte atât în ceea ce privește intimidarea disidenților, cât și în escaladarea conflictului pe teritoriul occidental.

Contactele acestor cinci organizatori cu persoanele însărcinate să-i urmărească și să-i ucidă pe opozanți coincid în timp cu momentul în care Kasparov și Ponomarev au fost avertizați de pericol, potrivit informațiilor obținute de El Mundo. Ambii urmau să fie asasinați în SUA, iar o a treia victimă urma să fie înjunghiată (sau arsă cu benzină) la Vilnius, capitala Lituaniei.

Atacurile împotriva personalităților aflate în exil sau planurile de a le comite pe teritoriul american au fost rare: ultima asasinare importantă atribuită Moscovei pe pământ american a fost o sinucidere ciudată a unui dezertor din serviciul de spionaj NKVD în 1941. Acum, Vladimir Putin ar avea o abordare mai dură.

De 20 de ani, se teme pentru viața sa

Kasparov se teme pentru siguranța sa de mai bine de două decenii. La scurt timp după ce a renunțat la șah, în 2005, pentru a se dedica politicii cu normă întreagă, campionul mondial a angajat o echipă de opt bodyguarzi care nu numai că îl însoțeau pretutindeni în Rusia, dar îi aduceau și apă și mâncare, pentru ca Kasparov să nu atingă alimentele expuse în public.

În 2012, Kasparov i-a mărturisit scriitoarei Masha Gessen că ceea ce îi plăcea cel mai mult la călătoriile în străinătate era faptul că putea să se descurce fără gărzile sale de corp pentru o vreme. Un an mai târziu, amenințările l-au obligat să părăsească Rusia și nu a mai îndrăznit să se întoarcă, întrucât dosarele împotriva lui s-au acumulat: după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei, a fost inclus în registrul rus al „agenților străini”, iar în 2024 a fost adăugat pe lista „teroriștilor și extremiștilor”. În luna mai a acestui an, Rusia l-a pus „în căutare internațională”. „Autoritățile americane i-au confirmat în această vară că este țintă”, explică o sursă din anturajul său.

Kremlinul, acte de sabotaj în țările care sprijină Ucraina

Procuratura SUA susține că cinci bărbați făceau parte din această rețea eterogenă legată de serviciile de informații ruse, care recruta persoane pentru a supraveghea și a asasina opozanți, precum și pentru a comite acte de sabotaj în țările care sprijină Ucraina.

Cei cinci sunt acuzați de conspirație în vederea finanțării unor acte de terorism, iar trei dintre ei se confruntă, în plus, cu o acuzație de conspirație în vederea comiterii unei crime la comandă. Suspecții sunt: Yuri Jrameev, fost colonel al serviciilor de informații ruse care a lucrat cu Putin în tinerețe, și fiul său Kirill, ofițer al FSB; doi cubanezi și un venezuelean. Toți sunt rezidenți în Rusia și sunt în continuare fugari.

Pe lângă cele două ținte confirmate în SUA de către persoane din anturajul său, ar putea exista o altă victimă: Vladimir Kara-Murza, care a fost închis în Siberia și a fost eliberat în 2024 în cadrul marelui schimb de agenți de informații ruși, în urma căruia a fost eliberat din închisoare hispanorusul Pablo González, împreună cu alți spioni, asasini și escroci ruși. Kara-Murza a fost otrăvit deja de două ori.

Pe lista potențialelor ținte se află și Ruslan Gabbasov, un activist baskir exilat la Vilnius care militează pentru independența Bashkortostanului. În 2025, acesta a descoperit un dispozitiv de urmărire în mașina sa, iar Parchetul lituanian a identificat ulterior un plan de asasinare a sa.

Vorbitori de limbă spaniolă pentru acțiuni de sabotaj în Europa

Încă din perioada sovietică și până în prezent, atât Rusia, cât și Statele Unite au evitat să comită asasinate pe teritoriul celeilalte părți. În cele două decenii și jumătate de când Putin se află la putere, cele mai îndrăznețe atacuri au avut loc mai ales în Marea Britanie sau în Europa continentală.

Rusia folosește de mult timp vorbitori de limbă spaniolă pentru acțiuni de sabotaj în Europa, „printre altele pentru că mulți dintre ei au rezidență spaniolă și se pot deplasa fără viză atât în Rusia, cât și în UE”.