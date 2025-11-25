Ofițerul FSB implicat în otrăvirile opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza, avansat în grad de general de Putin

Alexander Samofal, ofițerul FSB care a participat la organizarea otrăvirilor politicienilor de opoziție Vladimir Kara-Murza și Alexei Navalnîi, a primit gradul de general-maior și a devenit adjunct al șefului Direcției FSB pentru Moscova și regiunea Moscovei, potrivit materialelor din dosarul penal al jurnalistei „Dojd”, Valeria Ratnikova, scrie curenttime. tv.

Ratnikova este acuzată în lipsă de răspândirea de „fake news” despre armată. Samofal este cel care „practic a pus în mișcare” dosarul ei, scrie jurnalista — noul său grad și noua funcție fiind menționate în documente.

Așa cum au scris anterior The Insider, Bellingcat și „Dosar”, Samofal a fost angajat al celui de-al doilea serviciu al FSB (Serviciul pentru protejarea ordinii constituționale și combaterea terorismului), structură responsabilă de persecutarea politică.

Cum a participat ofițerul FSB la otrăvirile lui Vladimir Kara-Murza și Alexei Navalnîi

Făcând parte dntr-un grup de agenți, Samofal a participat la prima tentativă de otrăvire a lui Alexei Navalnîi, în timpul examinării dosarului „Kirovles” în 2017 și l-a supravegheat pe Vladimir Kara-Murza în 2015, când politicianul a fost otrăvit pentru prima dată.

Investigația menționa că Samofal este „singurul ofițer FSB cunoscut din grupul otrăvitorilor care avea două pașapoarte de acoperire”.

În 2023, Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva lui Samofal pentru tentativa de asasinare a lui Kara-Murza.

Cum a murit Alexei Navalnîi

Reamintim că anterior, văduva lui Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a declarat că două laboratoare au ajuns la concluzia că opozantul a fost ucis în colonie, mai exact – otrăvit. Susținătorii săi au reușit în februarie 2024 să obțină și să trimită în străinătate mostre din materialul său biologic. The Insider a publicat, de asemenea, documente care, potrivit lor, confirmă faptul că politicianul a fost otrăvit.

Navalnîi își ispășea pedeapsa în colonia nr. 3 din Harp, în Iamalia-Neneţia. Serviciul Penitenciar Federal din Rusia (FSIN) a anunțat moartea sa pe 16 februarie 2024. Potrivit instituției, politicianul „s-a simțit rău după plimbare, pierzându-și aproape imediat cunoștința”, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultate. Corpul lui Navalnîi nu a fost predat mamei sale timp de o săptămână.

Iulia Navalnaia a subliniat că transferul în această colonie a fost pregătit în mod deliberat de șeful FSIN, general-colonelul Arkadi Gostev, pentru otrăvire: „Ce îl atrăgea atât de mult la această colonie îndepărtată, închisă, cu cele mai dure condiții? Probabil faptul că nimic și nimeni nu avea să împiedice ducerea planului până la capăt. Și l-au dus”, a declarat aceasta.