Soția lui Aleksei Navalnîi susține că adversarul lui Putin a fost otrăvit. Două laboratoare internaționale confirmă cum a fost ucis

Iulia Navalnaia, soţia liderului opoziţiei ruse decedat Aleksei Navalnîi, a declarat că testele de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice obţinute de la soţul ei au arătat că acesta a fost otrăvit, relatează Reuters.

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit brusc pe 16 februarie 2024, într-o închisoare din Rusia, aflată la Cercul Polar Arctic, privând opoziţia de cel mai carismatic şi popular lider al său.

Iulia Navalnaia a acuzat în repetate rânduri Rusia că l-a ucis pe opozant, o afirmaţie pe care Kremlinul o respinge ca fiind o absurditate.

Ea a postat miercuri un video pe reţeaua X în care spune că materialul biologic de la Aleksei Navalnîi a fost transportat ilegal în străinătate în 2024 şi că două laboratoare au examinat probele.

"Aceste laboratoare din două ţări diferite au ajuns la aceeaşi concluzie: Aleksei a fost ucis. Mai exact, a fost otrăvit", a spus Iulia Navalnaia.

Ea a cerut laboratoarelor să publice rezultatele lor despre ceea ce ea a numit "adevărul incomod". Ea nu a specificat ce fel de otravă au găsit laboratoarele.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Anul trecut, Iulia Navalnaia a respins informaţiile din partea investigatorilor ruşi conform cărora Navalnîi ar fi murit din cauza unui "amestec de afecţiuni".

Agenţiile de informaţii din SUA au stabilit că preşedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, conform AP şi Wall Street Journal.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu este la curent cu afirmaţiile făcute de Iulia Navalnaia că soţul ei ar fi fost otrăvit în închisoarea din Rusia.

