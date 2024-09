Cum a murit, de fapt, Alexei Navalnîi. Dovezile care arată că anchetatorii ruși au mușamalizat cazul

The Insider, o publicație de investigații independentă din Rusia, a obținut acces la sute de documente oficiale legate de moartea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, în închisoarea din nordul îndepărtat al Rusiei, pe 16 februarie 2024. Oficial, moartea lui Navalnîi a fost atribuită unor cauze naturale, iar Comisia de investigație a Rusiei a declarat în iulie că dosarul „nu are caracter penal.

Cu toate acestea, conținutul documentelor aflate în posesia The Insider demonstrează că autoritățile ruse au eliminat în mod constant referințele la simptomele pe care medicii le-au raportat că Navalnîi le suferea din cauza faptului că acestea nu se potriveau cu cauza oficială a morții. După cum confirmă experții medicali, aceste simptome indică în mod clar că opozantul rus a fost otrăvit.

Ce dezvăluie documentele

Mai multe dosare obținute de presa rusă conțin două versiuni ale unui document semnat de anchetatorul rus Alexander Varapaev. Documentul în cauză se referă la decizia Comitetului de anchetă al Rusiei de a nu deschide un dosar penal în legătură cu moartea lui Navalnîi. Totuși, o primă versiune a deciziei lui Varapaev descrie simptomele lui Navalnî după cum urmează:

„La data de 16.02.2024, condamnatul A.A. Navalnîi a simțit o deteriorare bruscă a stării sale de sănătate în timp ce se afla în curtea de exerciții nr. 2 a EPKT (unitatea de locuințe de tip celulă), despre care l-a informat pe ofițerul de serviciu al instituției, care l-a scos pe acesta din urmă din incinta clădirii în curte.

Acolo, condamnatul A.A. Navalny s-a întins pe podea și a început să se plângă de dureri ascuțite în zona abdominală; a început ejecția reflexă a conținutului stomacului, a avut convulsii și și-a pierdut cunoștința, ceea ce a fost raportat imediat personalului medical al unității de corecție”.

Simptomele descrise de Varapaev sutn cele care arată că Navalnîi ar fi fost otrăvit. Cu toate acestea, într-o versiune ulterioară (și finală) a aceleiași decizii, toate mențiunile despre dureri abdominale, vărsături și convulsii au fost eliminate.

Ce au ascuns anchetatorii ruși





În plus, The Insider susține că are la dispoziție un alt document important - un inventar al „obiectelor confiscate” luate de la locul morții lui Navalnîi. Lista include „probe de vărsături”, despre care documentul indică că au fost trimise spre examinare. Cu toate acestea, nici faptul examinării și nici vărsăturile lui Navalnîi nu au fost niciodată raportate oficial.

Documentele confirmă ceea ce a spus Iulia Navalnaia, soția opozantului rus, care a afirmat că „în ultimele minute înainte de moartea sa, Alexei s-a plâns de dureri acute în stomac”. Cu toate acestea, concluzia oficială la care au ajuns autoritățile ruse a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale și că incidentul „nu are natură penală”.



16 februarie 2024, nu a fost prima dată când Navalnîi a suferit o urgență medicală ca urmare a încercărilor deliberate ale statului rus de a-l ucide, mai scrie sursa citată – și nu este prima dată când explicația oficială dată de oficialii ruși s-a îndepărtat de faptele medicale stabilite. The Insider scrie că august 2020, agenții FSB ruși l-au otrăvit pe Navalnîi folosind o variantă a agentului nervos Novichok, în timp ce politicianul opoziției se afla la bordul unui zbor din Tomsk înapoi la Moscova. Simptomele lui au fost atât de severe încât avionul a aterizat de urgență la Omsk, unde medicii i-au salvat viața lui Navalnă tratându-l cu antidotul chimic, agentul nervos Atropină. Cu toate acestea, versiunea oficială publicată pentru a explica debutul simptomelor lui Navalnîi în avion a fost că pacientul suferea pur și simplu de rezultatele unor „niveluri scăzute de zahăr din sânge”.

