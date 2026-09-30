Fenomenul Global Wicked vine pentru prima dată în România. O experiență unică în viață – trăiește magia Wicked

Musicalul care a cucerit peste 65 de milioane de spectatori din întreaga lume ajunge la București, la ROMEXPO, PAVILION CENTRAL ÎNTRE 31 MARTIE ȘI 4 APRILIE 2027.

Broadway Entertainment Group și EVENTS anunță cu bucurie sosirea în București a spectacolului internațional WICKED, pentru un sezon cu reprezentații în număr limitat. Biletele se pun în vânzare vineri, 2 octombrie 2026, exclusiv pe Eventim (https://www.eventim.ro/artist/wicked/ ), începând cu ora 10:00. Prețurile pornesc de la 186 lei plus taxele aferente sistemului de vânzare a biletelor. Mai multe informații despre bilete și ofertele speciale pe www.eventim.ro.

Un adevărat fenomen global, WICKED este unul dintre cele mai îndrăgite musicaluri din lume, producțiile sale cucerind până în prezent peste 65 de milioane de spectatori, în mai mult de 130 de orașe din 16 țări. Această nouă producție spectaculoasă spune, așa cum nu a mai fost spusă până acum, povestea neștiută a vrăjitoarelor din Oz și aduce pe scenă peste 100 de artiști, membri ai echipei tehnice și ai orchestrei. Publicul va descoperi decoruri impresionante, peste 350 de costume spectaculoase și momente muzicale memorabile, printre care „Defying Gravity”, „Popular” și „For Good”.

WICKED dezvăluie extraordinara poveste care începe cu mult înainte de celebra sosire a lui Dorothy în Oz. Este povestea a două tinere remarcabile: una neînțeleasă, dar extraordinar de talentată, născută cu pielea de un verde-smarald; cealaltă frumoasă, ambițioasă și admirată de toți. Ceea ce începe ca o prietenie neașteptată se transformă curând într-o rivalitate fascinantă, care le va modela destinele și le va transforma în Glinda cea Bună și Vrăjitoarea cea Rea din Vest.

Sorina Burlacu, Director General Events, spune: ”WICKED este un fenomen global, iar România nu putea să nu fie prezentă pe harta turneelor acestui musical. Așa cum am obișnuit deja publicul, aducem show-uri spectaculoase, mai ales pe nișa de musical-uri unde am observat o cerere mare și în țara noastră. Sunt convinsă ca publicul român va primi cu mare bucurie un musical precum WICKED, show care a ridicat în picioare, în ropote de aplauze, atâtea milioane de spectatori din întreaga lume.”

Liz Koops, CEO Broadway Entertainment Group, declară: „Este o adevărată onoare să aducem WICKED în România și să prezentăm acest musical emblematic unui public nou. Acest turneu scrie istorie, iar noi suntem încântați să facem parte dintr-un asemenea moment de referință pentru lumea teatrului.”

De la albumul original al distribuției de pe Broadway – premiat cu Grammy și certificat multi-platină – până la adaptarea cinematografică de succes, cu Ariana Grande și Cynthia Erivo în rolurile principale, care a generat încasări globale de peste 750 de milioane de dolari și a captivat peste 70 de milioane de spectatori, fascinanta poveste WICKED continuă să depășească granițe și să cucerească noi generații.

Spectatorii de toate vârstele vor fi captivați de această poveste puternică despre prietenie, identitate și curajul de a-ți găsi propria voce. Nu rata ocazia de a trăi magia WICKED – live, pe scenă, chiar aici, în București, la Romexpo, Pavilion Central în perioada 31 martie – 4 aprilie 2027.

ECHIPA DE CREAȚIE WICKED

Muzică și versuri: Stephen Schwartz

Libret: Winnie Holzman

Bazat pe romanul scris de: Gregory Maguire

Aranjamente muzicale: Alex Lacamoire & Stephen Oremus

Regia: John Stefaniuk

Scenografie și costume: Morgan Large

Orchestrații: Will Stuart

Coregrafia: Floriano Nogueira

Supervizare muzicală: Richard Morris

Lighting Design: Ben Cracknell

Sound Design: Shannon Slaton

Video Design: Aaron Rhyne

Wig Design: Feliciano San Roman

Make-Up Design: Malwina Suwinska

Această producție a fost prezentată inițial în São Paulo, Brazilia, în 2023, de Instituto Artium de Cultura și de producătorii originali Carlos A. Cavalcanti și Cleto Baccic.

Un turneu cu 7 reprezentații în România.

Perioada reprezentațiilor: 31 martie – 4 aprilie 2027

Programul spectacolelor:

Miercuri, 31 martie 2027 - 19:30

Joi, 1 aprilie 2027 - 19:30

Vineri, 2 aprilie 2027 – 19:30

Sâmbătă, 3 aprilie 2027 – 14:00 și 19:30

Duminică, 4 aprilie 2027 – 11:00 și 15:30

Durata spectacolelor: 2 ore și 20 minute plus o pauză de 20 minute între acte

Loc: Romexpo, Pavilion Central

Bilete: Disponibile prin Eventim.ro

DESPRE BROADWAY ENTERTAINMENT GROUP (BEG)

Broadway Entertainment Group se află în prezent în turneu cu producțiile THE PHANTOM OF THE OPERA, The Little Prince, Disney Princess – The Concert, Slava’s Snowshow și DreamWorks’ SHREK. Printre producțiile muzicale prezentate anterior se numără The Wizard of Oz, Disney’s Beauty and the Beast, Sister Act, CATS și Evita de Andrew Lloyd Webber, Broken Wings, Thriller! Live, Piaf! Le Spectacle și Formidable! Aznavour, Spamalot, Ghost the Musical, Kinky Boots, The Illusionists și The Kite Runner.

CEO-ul Broadway Entertainment Group, Liz Koops, produce spectacole la nivel internațional de peste 25 de ani și a coordonat turnee în 40 de țări, cu producții precum Priscilla Queen of the Desert, Matthew Bourne’s Swan Lake, Slava’s Snowshow, Catapult, Fosse, Bounce, Circus Oz, Shaolin Kung Fu Warriors, Dein Perry’s Tap Dogs, Gumboots, Lady Salsa, Mum’s the Word, Miss Saigon, Starlight Express, Chicago, Jerry Seinfeld, Eddie Izzard, Ningali, Lift Off Live, Lano and Woodley, Paul Capsis, Lady Chatterley’s Lover, Wadaicho Ichiro, Annie Sprinkle, Rudy Coby și producția Royal National Theatre An Inspector Calls. Broadway Entertainment Group operează din Dubai, Australia, Asia și Regatul Unit.

DESPRE EVENTS

Events aduce publicului din România experiențe de live entertainment de calitate încă din anul 2000, fiind astăzi unul dintre cei mai importanți promotori de evenimente din România. De-a lungul a peste două decenii, compania a construit un portofoliu care include concerte ale unor artiști internaționali de prim rang, producții de mare amploare, spectacole, festivaluri și expoziții.

Povestea Events a început cu producția turneului național al uneia dintre cele mai iubite și bine vândute trupe rock din România, Iris. Au urmat proiecte care au devenit repere pentru piața locală de entertainment, printre care concertul The Rolling Stones – „A Bigger Bang”, în 2007, Coca-Cola Live Festival, cu The Prodigy, Incubus, Pussycat Dolls și The Rasmus, precum și pregătirea ceremoniei de deschidere a finalei UEFA Europa League de la București.

Portofoliul Events include cinci producții Cirque du Soleil – Saltimbanco (2012), Alegría (2013), Quidam (2015), Varekai (2017) și OVO (2024) – precum și producții și concerte semnate de artiști precum Aerosmith, Linkin Park, The Cranberries, LP, Seal, Billy Idol, Ed Sheeran, Bryan Adams, Till Lindemann, Pink Martini, David Garrett și Deep Purple. În 2025, Events a adus la București și musicalul „Fantoma de la Operă”, iar portofoliul său include și producțiile Sensation – Ocean of White și Source of Light.

Compania și-a extins activitatea și în zona expozițiilor, cu proiecte precum The Human Body Exhibition (2013), Imagine Van Gogh (2024) și BODY WORLDS – Vital (2025). La nivel internațional, Events produce și dezvoltă expoziții precum The Art of Banksy – Without Limits și BODY WORLDS.

Astăzi, Events activează atât în România, cât și la nivel internațional, în zona de cultură, muzică și live entertainment, construind proiecte în care creativitatea, strategia și capacitatea de a transforma un concept într-o experiență memorabilă merg împreună.