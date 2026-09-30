Accident grav cu 9 victime la Băcia: Trei persoane au fost rănite după impactul cu un TIR

Un accident rutier s-a produs pe DN66, în localitatea Băcia, unde un autoturism cu nouă persoane a intrat în coliziune cu un TIR, trei oameni fiind transportați la spital.

În aceste momente, pompierii Detașamentului Deva și SMURD Simeria intervin în localitatea Băcia, unde a avut loc un accident rutier.

Pentru misiune au fost alocate două ambulanțe SMURD și o autospecială de descarcerare. În sprijinul pompierilor, la caz a fost direcționat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean încadrat cu medic.

În accident a fost implicat un autoturism monovolum și un autocamion.

În autoturism se aflau nouă persoane, mai exact patru adulți și cinci copii.

La sosirea echipajelor operative, un bărbat a fost găsit încarcerat.

Trei victime au fost transportate la UPU Deva pentru investigații

Salvatorii au acționat imediat pentru extragerea acestuia în siguranță dintre fiarele contorsionate ale mașinii.

De asemenea, două femei, care prezentau traumatisme, au primit îngrijiri medicale la locul intervenției.

Ulterior, aceste trei victime au fost transportate la UPU Deva pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Celelalte persoane din autovehicul, precum și conducătorul autocamionului, au fost evaluate medical și se află în afara oricărui pericol.

Totodată , pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.

Circulația rutieră este blocată până la finalizarea misiunii.

Polițiștii au întocmit dosar penal

"Un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule s-a produs astăzi, în jurul orei 15:00, pe DN66, pe raza localității Băcia.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier, iar din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Vulcan, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa din direcția Băcia către Simeria, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare în mers față de un autotren care circula în fața sa.

Autotrenul era condus de o femeie de 53 de ani, din Mioveni, județul Argeș. În momentul în care aceasta ar fi încetinit, autoturismul condus de bărbatul din Vulcan a intrat în coliziune cu TIR-ul.

În urma impactului, trei pasageri aflați în autoturism au fost răniți. Este vorba despre două femei, în vârstă de 60 de ani, din Uricani, respectiv de 30 de ani, din Vulcan, și un bărbat de 62 de ani, din Vulcan. Toți cei trei au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul și pentru luarea măsurilor legale care se impun", se arată în comunicatul autoritățilior.

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