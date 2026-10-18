Marine Le Pen îl atacă pe Macron chiar înaintea discursului către națiune: O „putere macronistă epuizată”

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen / FOTO: Agerpres

Franța este cuprinsă din nou de violențe: duminică după-amiază, zeci de magazine au fost jefuite în centrul Parisului. Înaintea discursului prezidențial al lui Emmanuel Macron, Marine Le Pen a atacat dur puterea de la Palatul Élysée și a denunțat o amenințare la adresa democrației și un președinte fără autoritate.

Tensiunea a atins cote explozive pe străzile Franței. La mai puțin de 24 de ore de la sâmbăta neagră care a zguduit țara din temelii, haosul a reînceput duminică după-amiază în inima capitalei, chiar înaintea discursului televizat al președintelui Emmanuel Macron. În paralel cu noile bătălii de stradă dintre forțele de ordine și grupurile de agresori mascați, lidera opoziției de dreapta, Marine Le Pen, a lansat un atac de o duritate rară la adresa conducerii de la Palatul Élysée, informează Euronews. Candidata la alegerile prezidențiale din 2027 avertizează că democrația franceză se află în fața unui colaps iminent sub mandatul unui șef de stat lipsit de legitimitate.

„Trăim o criză de încredere. Este o amenințare la adresa democrației”, a spus Marine Le Pen.

Lidera formațiunii Adunarea Națională (RN) a aruncat întreaga responsabilitate asupra taberei prezidențiale și a mișcărilor anarhiste și l-a acuzat pe Emmanuel Macron că a transformat conducerea statului într-o „putere epuizată” și l-a caracterizat drept un președinte „fără credibilitate și fără autoritate”.

În același timp, președintele partidului, Jordan Bardella, a mers într-o secție de poliție din Paris pentru a-și arăta susținerea față de trupele rănite în asalt. Mesajul său a fost la fel de sumbru: ordinea constituțională a fost nimicită pe străzile Franței, iar noaptea de sâmbătă a reprezentat o umilire istorică pentru întreaga națiune.

Trupele de elită CRS-8, trimise din nou în luptă: noi jafuri în Piața Republicii

Pe teren, armistițiul a durat doar câteva ore. Duminică, la ora 14:00, sute de tineri cu cagule și fețele acoperite s-au adunat ilegal în Piața Republicii din Paris, în urma unui apel răspândit masiv pe rețelele sociale. Grupuri violente au atacat din nou magazinele din zonă, au spart vitrinele și au furat bunuri sub ochii trecătorilor.

Pentru a doua zi la rând, autoritățile franceze au activat trupa de elită CRS-8, unitatea specială antirevoltă creată pentru intervenții rapide în teatre de violență urbană extremă. Scutierii au fost nevoiți să recurgă la forță pentru a dispersa sutele de agresori care s-au baricadat în centrul capitalei.

Bilanț halucinant la Marsilia: 30.000 de jefuitori într-o singură noapte

Dimensiunea distrugerilor produse în acest sfârșit de săptămână depășește orice precedent recent. Prefectura din Bouches-du-Rhône a publicat cifre oficiale care descriu o stare de anarhie pură în sudul țării.

Doar în noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile au numărat peste 30.000 de jefuitori pe străzile din Marsilia. Numărul amețitor arată că forțele de ordine au fost copleșite numeric, în timp ce zeci de bande au devastat magazine de lux, depozite și sedii administrative pe o rază de câțiva kilometri, lăsând cel de-al doilea oraș al Franței complet traumatizat.