Spectacol inedit în Marea Britanie. Aproximativ 100 de ponei sălbatici, adunați pentru o tradiție veche de generații - Pexels

O turmă de ponei din regiunea Exmoor, Marea Britanie, va fi adunată în cadrul unei inspecții anuale.

Aproximativ 100 de ponei din turma Tippbarlake Exmoor Pony Herd au fost adunați duminică, în zona Brendon Barton din Marea Britanie, pentru controlul anual de sănătate.

Kristina Auckland, care are grijă de animale împreună cu familia sa, a explicat că această activitate este o tradiție păstrată de mai multe generații. Cei prezenți sunt încurajați să facă donații pentru Devon Air Ambulance, serviciul local de ambulanță aeriană, potrivit BBC.

„Poneii trăiesc în libertate pe pășunile din Brendan Common, iar noi încercăm să îi supraveghem de la distanță pe tot parcursul anului. O dată pe an îi adunăm pentru a-i verifica mai atent și pentru a ne asigura că sunt sănătoși și bine îngrijiți”, a explicat Kristina Auckland.

Aceasta a spus că numărul spectatorilor a crescut constant în ultimii ani, în special datorită rețelelor sociale. Totodată, multe familii din zonă vin să urmărească evenimentul în fiecare an.

Donații pentru ambulanța aeriană

Kristina Auckland a explicat că donațiile strânse anul acesta vor merge către Devon Air Ambulance, un serviciu foarte important pentru comunitățile rurale.

„Depindem foarte mult de ambulanța aeriană atunci când avem nevoie de ajutor, indiferent dacă suntem fermieri, localnici sau turiști”, a spus aceasta.

„Orice donație este binevenită, indiferent cât de mică sau de mare este suma”, a adăugat Auckland.

Poneii ajută la protejarea naturii

Kristina Auckland își dorește ca oamenii să înțeleagă mai bine importanța poneilor din Exmoor, atât pentru natură, cât și pentru istoria regiunii.

„Vrem ca oamenii să cunoască mai bine această rasă, să înțeleagă rolul poneilor în întreținerea pășunilor și felul în care pot contribui la proiectele de protejare a naturii din întreaga țară”, a explicat aceasta.

Poneii ajută la menținerea habitatelor naturale prin consumul anumitor tipuri de vegetație.

„Sunt făcuți să mănânce și sunt foarte buni la consumul anumitor tipuri de iarbă, contribuind astfel la întreținerea habitatelor”, a spus Auckland.

Aceasta a subliniat că poneii reprezintă și o parte importantă a tradiției locale.

„Sunt o parte foarte importantă a patrimoniului regiunii Exmoor și suntem norocoși că încă avem multe turme care trăiesc în libertate pe aceste pășuni.

Vrem ca oamenii să le înțeleagă valoarea și rolul pe care îl au și ne dorim ca aceste animale să rămână aici pentru multe generații de acum înainte”, a încheiat Kristina Auckland.