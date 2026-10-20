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Bolojan și-a luat ghiozdănelul și a plecat din Guvern / imaginile serii

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Ilie Bolojan a plecat cu ghiozdanul de la Palatul Victoria
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Ilie Bolojan i-a predat ștafeta, marți seară, noului prim-ministru al României, Luca Niculescu.

Ilie Bolojan l-a așteptat marți seara, la Palatul Victoria, pe Luca Niculescu, premierul învestit în funcție astăzi, după ce a obținut 280 de voturi pentru în Parlamentul României.

Fostul prim-ministru a fost surprins de fotograful Octav Ganea de la Inquam Photos cu ghiozdanul care l-a făcut celebru încă din primele zile de mandat, în primăvara anului trecut. Accesoriul fostului premier a atras atenția presei, iar potrivit informațiilor din urmă cu un an, rucsacul lui Ilie Bolojan costă 1.300 de euro, ceea ce ar însemna aproape jumătate de indemnizație.

Alături de fostul prim-ministru a fost surprinsă și purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu.

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat marţi că, după ce a ajuns la Palatul Victoria, s-a întâlnit cu fostul premier Ilie Bolojan, căruia i-a mulţumit pentru discuţia purtată.

„Am venit aici, la Guvern. Am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru discuţia pe care care am avut-o. Apoi am avut prima şedinţă de Guvern. A fost o şedinţă scurtă, pentru organizarea activităţii guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniştrii pe care i-aţi văzut. Unii dintre ei vin din PSD, ceilalţi sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm şi trebuie să le rezolvăm urgent", a spus Niculescu, în cadrul conferinţei de presă susţinute după prima şedinţă a noului Guvern.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit declarației sale de avere, Ilie Bolojan are câteva terenuri, o casă de 100 de metri pătrați, în Vadu Crișului și un apartament de 65 de metri pătrați în Oradea. Fostul prim-ministru are în proprietate și o mașină Mercedes, dar și 190.000 de lei în conturi.

La ultima sa conferință de presă, în care a prezentat și bilanțul guvernării, Ilie Bolojan a răspuns unei întrebări, adresate de jurnalistul DC News Florin Răvdan, privitoare la intrarea României în recesiune.

„Măsurile de corectare a deficitului erau necesare a fi adoptate și nicăieri nu s-a văzut o măsură de corectare de deficit fără o contracție economică. Nu există nicăieri în lume așa ceva. Acest lucru era asumat și tocmai de aceea nu a fost înghesuială în 2025.

În felul acesta se corectează un consum care este întreținut prin împrumuturi la care România plătește niște dobânzi enorme și doar anul acesta, împrumuturile se vor duce la 3% din PIB. Dacă nu facem acest lucru, vom ajunge într-o fundătură. Dacă ținem această direcție, ne ducem la nivelul normal, care este baza pentru relansarea din anii următori pentru condiții mai bune.

Ca să ne fie mai bine, orice om rațional știa că într-o primă etapă vom trece prin lucruri rele. De aceea nu a fost un entuziasm pentru aceste poziții“, a precizat, luni seara, premierul interimar Ilie Bolojan.

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ilie bolojan
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Comentarii (10)

Ibit   •   21 Octombrie 2026   •   15:10

Din vila de protocol a pelecat ?

elena   •   21 Octombrie 2026   •   10:46

Propun să se introducă sărbătoare in calendar: Scăparea ţării de Bolojan

Ivan   •   21 Octombrie 2026   •   09:48

Toți românii, inclusiv toți politicienii români, trebuie să nu uite și să țină minte tot timpul, să nu mai desemneze și să nu mai voteze niciodată un premier și partidele majoritare care au format un guvern, cum a fost catastrofalul premier, Bolovan și cum au fost USR - Uniunea Sărăcirii Românilor și PNL, care au format cel mai distrugător guvern, al vieților și traiului majorității românilor din România și a economiei României, începând din 1990 și până în prezent!!

Gheorghe   •   21 Octombrie 2026   •   07:47

Sa nu mai aud de acesti nemernici, sa fie judecati pentru faptele lor.

ioan   •   21 Octombrie 2026   •   06:39

corect---dar dupa ce si-a asigurat imunitatea cu nicusor la 11 noaptea in crasma.

ion   •   21 Octombrie 2026   •   03:35

bolojan cel mai bun

Valter Cojman   •   20 Octombrie 2026   •   23:28

Sper sa ajunga, pentru multi ani, in puscarie pentru tot jaful facut poporului roman.

Mihai1   •   20 Octombrie 2026   •   22:12

Înainte de a pleca Bolojan a numit-o pe Adriana Miron (condamnată penal pentru fals și abuz în serviciu) în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, responsabilă de armament. Numirea este făcută astfel încât să nu poată fi schimbată minim 6 luni. Ea are sarcină să securizeze contractele cu Rheinmetall.

raul   •   20 Octombrie 2026   •   21:46

Duca-se 1000 de ani!

Thorwald   •   20 Octombrie 2026   •   21:34

O imagine imbucuratoare. Singurul ei defect este ca a intarziat. Trebuia sa fie in octombrie 2025.

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