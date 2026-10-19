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Cum justifică Ilie Bolojan intrarea României în recesiune. Răspuns pentru DC News / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a răspuns unei întrebări adresate de Florin Răvdan, jurnalist DC News.

În cadrul conferinței de presă pe care Ilie Bolojan a ținut-o, luni seară, la Palatul Victoria și în cadrul căreia a prezentat bilanțul guvernării pe care a condus-o, jurnalistul DC News Florin Răvdan i-a adresat premierului interimar următoarea întrebare: „Vă simțiți responsabil sau considerați că aveți o parte din vină că România a intrat în recesiune în timpul mandatului dumneavoastră?“

„Măsurile de corectare a deficitului erau necesare a fi adoptate și nicăieri nu s-a văzut o măsură de corectare de deficit fără o contracție economică. Nu există nicăieri în lume așa ceva. Acest lucru era asumat și tocmai de aceea nu a fost înghesuială în 2025.

În felul acesta se corectează un consum care este întreținut prin împrumuturi la care România plătește niște dobânzi enorme și doar anul acesta, împrumuturile se vor duce la 3% din PIB. Dacă nu facem acest lucru, vom ajunge într-o fundătură. Dacă ținem această direcție, ne ducem la nivelul normal, care este baza pentru relansarea din anii următori pentru condiții mai bune.

Ca să ne fie mai bine, orice om rațional știa că într-o primă etapă vom trece prin lucruri rele. De aceea nu a fost un entuziasm pentru aceste poziții“, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan.

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ilie bolojan
florin ravdan
recesiune tehnica
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Comentarii (2)

Thorwald   •   19 Octombrie 2026   •   20:17

In recesiune am intrat, dar deficitul nu a scăzut. L-a cosmetizat Bolojan. In 2025, un jalon din PNRR a fost trecut de pe imprumut pe grant. Ce era cheltuiala a devenit venit. In 2026 a amanat platile. Sunt firme de constructii care au lucrat fara a primi nici un ban in ultimele 6 luni.

Mihai1   •   19 Octombrie 2026   •   19:18

Cum? Nu a zis că e vina tuturor care au condus România de la Alexandru Ioan Cuza până la PSD?

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