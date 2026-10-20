Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean, prima apariție după zvonul că ar fi în comă (FOTO)

Imagine cu rol ilustrativ - Kim Jong Un / FOTO: Agerpres

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un și fiica sa Kim Ju-Ae au fost surprinși la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte din Phenian.

O fotografie realizată pe 19 octombrie 2026 și publicată de Agenția Centrală de Știri din Coreea (KCNA) pe 20 octombrie 2026 îi arată pe liderul nord-coreean Kim Jong Un și pe fiica sa Kim Ju-Ae la o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte din Phenian.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-Un este teafăr și nevătămat, după ce mai multe zvonuri susțineau că ar fi intrat în comă în urma unei "hemoragii cerebrale", potrivit metro.co.uk.

Vezi prima fotografie cu Kim Jong-Un, după ce s-a zvonit că ar fi în comă>>

Ultima dată în public, în 11 octombrie

Rețelele sociale au luat foc din cauza afirmațiilor potrivit cărora acesta ar fi fost dus la un spital chinezesc pentru a fi tratat, după ce fusese văzut ultima dată în public pe 11 octombrie.

Cu toate acestea, noi fotografii publicate astăzi îl arată pe Kim Jong-Un și pe fiica sa, Kim Ju-ae, vizitând o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte din Phenian.

Zvonuri despre starea de sănătate a lui Kim Jong-Un au mai circulat și în trecut, în special legate de greutatea sa. În 2020, au circulat alte zvonuri similare. La acea vreme, s-a vehiculat că puterea va fi transferată surorii lui Kim, Kim Yo-jong.

Ce probleme de sănătate ar avea Kim Jong-Un

Liderul nord-coreean are în prezent 42 de ani, dar s-a confruntat cu probleme de sănătate în trecut din cauza consumului excesiv de alcool și al fumatului.

Familia sa are un istoric de afecțiuni cardiace, iar agenția de spionaj din Coreea de Sud a declarat că dictatorul suferă de probleme asociate obezității, cum ar fi diabetul și tensiunea arterială ridicată.

Sora dictatorului, lăsată în urmă

Dacă acesta ar muri sau ar deveni incapacitat, o luptă intensă pentru putere s-ar putea declanșa. În cazul decesului său, puterea ar urma să fie preluată de sora sa, Kim Yo-jong. Totuși, anul trecut, s-a descoperit că dictatorul ar fi ales-o ca succesoare pe fiica sa, Kim Ju-ae, în locul surorii sale, ceea ce ar putea duce la o dispută aprigă.

Până acum câțiva ani, tânăra adolescentă a fost ținută departe de ochii publicului, însă, recent, a început să participe la tot felul evenimente de profil înalt alături de tatăl ei.

Se spune că Kim Ju-ae ar avea în jur de 13 sau 14 ani, deși data ei exactă de naștere nu este cunoscută. Prima ei apariție publică în presa occidentală a avut loc în noiembrie 2022, când a fost fotografiată însoțindu-și tatăl în timpul unei inspecții la lansarea celei mai mari rachete balistice a țării, o rachetă intercontinentală Hwasong-17.