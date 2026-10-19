Kim Jong-un ar fi fost transportat de urgență la un spital din China

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un. Sursa foto: Agerpres

Potrivit mai multor zvonuri apărute în ultimele ore, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un ar fi în comă și ar fi fost transportat la Peking Union Medical College din Beijing, unde a beneficiat de îngrijiri medicale de urgență.

Utilizatorii rețelelor de socializare susțin că dictatorul nord-coreean a fost transportat de urgență la un spital din China pentru tratament medical imediat, după ce a suferit o hemoragie severă, notează publicația The Sun.

Se vehiculează că acesta a fost scos din țară din cauza dotărilor medicale precare din Phenian.

Conform speculațiilor online, Kim Jong-un a fost dus la Peking Union Medical College din Beijing, unde a beneficiat de îngrijiri medicale de urgență.

Ultima sa apariție publică a avut loc pe 11 octombrie, când a vizitat un muzeu al apărării, într-o locație nedezvăluită din Phenian.

Coreea de Nord ar urma să vină cu clarificări

Benedict Rogers, analist specializat pe Coreea de Nord, a declarat că se așteaptă ca regimul să ofere dovezi privind starea de sănătate a lui Kim, având în vedere zvonurile neconfirmate despre decesul acestuia – menționând totodată că astfel de speculații au mai circulat și în trecut.

Într-o intervenție pentru „From The Newsroom”, noul canal de YouTube al publicației The Sun, el a afirmat: „Au mai existat zvonuri despre moartea sa în trecut. Nu pare un om sănătos. Suferă de o obezitate extremă.”

„În trecut, ori de câte ori a murit un lider suprem, a avut loc o manifestare orchestrată de doliu public. Oamenii ieșeau pe străzi, plângând și bocind. Prezentatorii de știri afișau o emoție profundă.

Până acum, nu am văzut nimic de acest gen. Fie se va întâmpla acest lucru, fie – dacă este încă în viață – vor oferi dovezi care să ateste că trăiește”, a precizat acesta.

Cine ar putea prelua puterea în Coreea de Nord?

În cazul în care dictatorul nord-coreean ar muri, experții afirmă că sora sa mai mică, o figură influentă, ar prelua frâiele puterii.

Ea deține deja o influență considerabilă în cadrul regimului dotat cu arme nucleare și se spune că ar fi chiar mai nemiloasă decât fratele ei mai mare.

Surse din interior au dezvăluit anterior că Kim Yo-jong a fost influențată de cei mai radicali colaboratori și consilieri ai tatălui lor, Kim Jong-il.

Analiștii consideră că sora lui Kim ar prelua conducerea ca lider interimar, până când fiica actualului lider, Kim Ju-ae (13 ani), va fi suficient de matură pentru a prelua frâiele regimului.

Kim și-a pregătit fiica adolescentă pentru a deveni dictator. În ultimii ani, aceasta a apărut frecvent alături de tatăl ei în cadrul unor evenimente importante. Cel mai recent, Kim și fiica sa au apărut în imagini în timp ce mângâiau pisici și câini într-un magazin de animale de companie.