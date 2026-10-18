Iaht de lux cu o piscină de 50 de metri și tobogane acvatice, observat în apropierea reședinței de vară a lui Kim Jong Un. Nord-coreenii nici nu visează la vacanțe

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O ambarcațiune de lux de 80 de metri a fost observată, în mod repetat, în imaginile surprinse din satelit în largul coastei Wonsan din Coreea de Nord, din iulie până la jumătatea lunii octombrie a acestui an.

Ceea ce iese în evidență este piscina de 50 de metri de-a lungul punții, cu un grup de tobogane acvatice la un capăt, după cum se poate observa în imaginile publicate de BBC.

După ce a stat neutilizată timp de câteva luni la o unitate de întreținere, ambarcațiunea s-a mutat, la începutul lunii iulie, în apele din Peninsula Kalma. Aceasta se află aproape de Wonsan, o stațiune balneară cu o vilă mare, folosită de liderul nord-coreean și de familia sa.

Nu a fost singura navă mare aflată în mișcare. Alte câteva ambarcațiuni au fost, de asemenea, văzute în mod repetat în apropierea vilei lui Kim Jong Un, în imaginile din satelit analizate de BBC.

Se crede că navele sunt folosite de Kim Jong Un și de familia sa. Foști oficiali nord-coreeni, experți afirmă că ar fi dificil pentru oricine nu are legături cu conducerea regimului să dețină sau să folosească ambarcațiuni de această dimensiune.

Kim Jong Un / FOTO: Agerpres

Coreea de Nord, considerată de ONU drept una dintre cele mai sărace țări din lume

Bogăția celor care se află la vârful dictaturii secrete din Coreea de Nord este la fel de greu de stabilit ca și cifrele economice ale țării. Organizația Națiunilor Unite și alte entități se bazează pe estimări pentru a clasifica Coreea de Nord drept una dintre cele mai sărace țări din lume, cu un buget militar extrem de mare care finanțează un program nuclear sancționat.

Majoritatea nord-coreenilor, conform unui raport al ONU din 2025, trăiesc sub "încălcări sistematice, pe scară largă și grave ale drepturilor omului”, cu un control total al statului, muncă forțată și penurie cronică de alimente care lasă aproximativ 40% din populație subnutrită. Dar se știe de mult timp că regimul trăiește în lux.

Nu se cunoaște costul navelor văzute în imaginile din satelit, dar iahturi de lux asemănătoare variază de la zeci de milioane la peste 100 de milioane de dolari. Iahtul Princess al lui Kim Jong Un, mult mai mic, de 29 de metri, a fost estimat anterior la o valoare de aproximativ 7 milioane de dolari.

Deși locațiile navelor nu pot stabili cu certitudine unde se află familia, mișcările lor – care se suprapun cu perioadele în care dictatorul corean nu apare în public – indică activități care altfel ar rămâne ascunse de ochii lumii. Presa de stat nord-coreeană publică rar reportaje despre faptul că Kim Jong Un se află în vacanță, prezentând în schimb aceste vizite ca inspecții oficiale sau în

Majoritatea nord-coreenilor nici nu visează la vacanțe

Pentru majoritatea nord-coreenilor, vacanțele sunt de neatins. Și, deși există o clasă de mijloc în creștere, s-ar putea ca aceștia să nu aibă prea mult timp pentru petrecerea timpului liber.

Muncitorii, angajații de birou și fermierii din cooperative ar avea dreptul legal la 14 zile de concediu anual, dar acest lucru este rareori respectat.

Luarea de zile libere consecutive pentru a călători este neobișnuită. Oamenii fac de obicei excursii de weekend sau călătoresc în timpul sărbătorilor naționale, în loc de "vacanțele de vară" propriu-zise.

Chiar dacă se acordă concediu, călătoria în sine este restricționată, fiind permise aprobări oficiale pentru ca oamenii să poată călători în afara orașului sau județului lor. Să te deplasezi liber este uneori un lux la fel de mare ca vacanța în sine.

Patru nave mari în jurul Wonsanului

BBC a urmărit patru nave mari în jurul Wonsanului, măsurând aproximativ 50m, 55m, 60m și 80m. Toate cele patru nave au apărut în mod repetat în jurul vilei lui Kim din Wonsan în acest an.

Cea mai mare navă a prezentat cea mai clară activitate, mutându-se de la doc în apele din largul Peninsulei Kalma, unde se află din luna iulie. Alte două nave – de 50m și 55m – au fost văzute în mod repetat până la sfârșitul lunii august în jurul insulelor Tae și Sin, aproape de Wonsan.



Imaginile din satelit au arătat, de asemenea, patru ambarcațiuni mai mici alături de nava de 50 de metri.

Expertul în imagini din satelit Jeong Seong-hak a declarat că ambarcațiunile mai mici transportau oameni, combustibil și provizii către nava mai mare, adăugând că insulele mici precum Tae și Sin ofereau "refugii maritime izolate unde intimitatea poate fi menținută departe de ochii publicului".

Nava de 60 de metri a fost văzută în mod repetat în apropierea vilei lui Kim Jong Un din Wonsan, chiar și săptămâna trecută.



Deși Coreea de Nord nu a dezvăluit niciodată public proprietarul oficial al navelor, analiza BBC asupra imaginilor istorice din satelit a descoperit o navă mare cu aceleași caracteristici distinctive în Wonsan în anul 2002, când Kim Jong Il conducea Coreea de Nord.