Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc. Nu are mai mult de 13-14 ani / video viral
Data actualizării: 09:22 20 Mar 2026 | Data publicării: 09:20 20 Mar 2026

Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc. Nu are mai mult de 13-14 ani / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

kim jong un kim ju ae coreea de nord Liderul Kim Jong Un (dreapta) și fiica sa, Kim Ju Ae (stânga), urmăresc în direct un test de rachetă strategică de croazieră efectuat de distrugătorul naval Choe Hyon. Sursa foto: Agerpres

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a pus fiica să conducă un tanc, în timpul unui exercițiu militar la Phenian.

Fiica adolescentă a lui Kim Jong Un a condus un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenian, cu liderul suprem nord-coreean stând în spatele ei, potrivit unor fotografii publicate vineri de agenţia de presă nord-coreeană KCNA, analiştii sugerând că aceasta s-ar putea pregăti pentru a-i succeda la putere tatălui ei, relatează Reuters şi AFP.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae şi despre care se crede că ar avea circa 13 ani, a avut apariţii publice din ce în ce mai dese alături de tatăl ei în ultimele luni.

În cele mai recente fotografii, ea este văzută privind afară prin trapa şoferului cu o expresie intensă şi concentrată şi cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei se sprijină zâmbitor de turelă, alături de trei ofiţeri în uniformă.

Fiica lui Kim Jong Un, surprinsă trăgând cu pistolul

Mai devreme în cursul acestei luni, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, ţintind cu o puşcă.

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

Kim Jong Un a supervizat joi un exerciţiu militar cu un nou tip de tanc, despre care agenţia KCNA susţine că "a demonstrat capacităţi ofensive şi defensive superioare" împotriva dronelor şi a rachetelor antitanc.

În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convenţional al ţării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acţiune şi arme nucleare.

