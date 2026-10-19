Promisiunea lui Elon Musk pentru clienții celebrei mașini Tesla Roadster

Cum ar putea deveni Elon Musk primul trilionar din lume - Agerpres

Elon Musk descrie capacitatea modelului Tesla Roadster de a repeta, în mod autonom, trucurile prezentate la evenimentul de lansare și sugerează că există un circuit cu bucle la sediul Giga Texas, destinat proprietarilor.

Într-un răspuns postat pe X, la două zile după dezvăluirea hypercar-ului la centrul SpaceX pentru dezvoltarea și testarea rachetelor din McGregor, Texas, Elon Musk a declarat că Roadster-ul „va fi suficient de conștient” încât să repete trucurile din cadrul prezentării, la o simplă comandă, scrie Motor1.

De asemenea, el a menționat existența unui circuit dedicat la sediul Tesla din Texas, unde proprietarii mașinii vor putea testa ei înșiși aceste manevre.

Niciuna dintre afirmații nu a fost însoțită de o dată specifică, iar Tesla nu a oferit detalii despre modul în care ar funcționa aceste caracteristici.

„Veți putea cere modelului Roadster să execute, în mod autonom, oricare dintre trucurile demonstrate, întrucât mașina va fi «conștientă». În plus, vom avea un circuit spectaculos, cu bucle (chiar mai nebunesc decât pistele Hot Wheels), la sediul nostru din Texas, unde vă veți putea testa Roadster-ul”, a precizat Elon Musk pe pagina sa de X.

Capacitățile Tesla Roadster, prezentate zilele trecute

Capacitățile Tesla Roadster au fost prezentate în cadrul evenimentului din 15 octombrie, unde mașina autonomă a urcat pe o rampă abruptă folosind forța de sucțiune, a rulat cu susul în jos, a efectuat o răsturnare în aer și a utilizat propulsoare pentru a ateriza pe roți. Tesla precizează că, pentru a realiza acest lucru, vehiculul a folosit 10 duze și rezervoare de aer la presiune extrem de ridicată.

Tesla a descris tehnologia din spatele acestor cascadorii drept un sistem de direcție electronică („steer-by-wire”) combinat cu propulsoare cu gaz rece, același sistem pe care SpaceX îl utilizează pentru controlul orientării navelor spațiale. Potrivit Tesla, acest ansamblu de propulsoare poate genera o forță de patru-cinci ori mai mare decât cea oferită doar de anvelope. Aacest lucru a permis vehiculului demonstrativ să zboare pe deasupra unor mașini parcate

De asemenea, Tesla nu a oferit detalii despre sistemul de conducere autonomă care ar trebui să identifice o rampă, traiectoria unei răsturnări și zona de aterizare, totul fără ca o persoană să se afle la volan.

Elon Musk vrea să ofere o acțiune SpaceX fiecărui copil din SUA

Multimiliardarul Elon Musk a afirmat recent că vrea să ofere o acţiune din compania sa SpaceX "fiecărui copil" din Statele Unite începând cu 2027, a transmis AFP.

"Anul viitor voi oferi una din acţiunile mele SpaceX fiecărui copil din America", a scris cel mai bogat om din lume într-un scurt mesaj postat pe reţeaua sa X.

"Este doar începutul. Aceasta va fi prima dintr-o lungă serie", a adăugat el, fără a oferi vreun detaliu care să îi clarifice proiectul.