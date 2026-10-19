Elon Musk vrea să ofere o acțiune SpaceX fiecărui copil din SUA: Este doar începutul

Afaceristul Elon Musk a devenit trilionar. Sursa foto: Agerpres

Elon Musk a anunțat că intenționează să ofere, începând din 2027, câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din Statele Unite.

Multimiliardarul Elon Musk, implicat politic alături de preşedintele american Donald Trump, a afirmat luni că vrea să ofere o acţiune din compania sa SpaceX "fiecărui copil" din Statele Unite începând cu 2027, relatează AFP.

"Anul viitor voi oferi una din acţiunile mele SpaceX fiecărui copil din America", a scris cel mai bogat om din lume într-un scurt mesaj postat pe reţeaua sa X.

"Este doar începutul. Aceasta va fi prima dintr-o lungă serie", a adăugat el, fără a oferi vreun detaliu care să îi clarifice proiectul.

Musk a stabilit cea mai mare intrare la bursă din istorie

Cu două săptămâni înaintea alegerilor legislative din Statele Unite, acest anunţ aminteşte de promisiunea făcută în septembrie de Trump de a distribui un "dividend" de 5.000 de dolari fiecărui cetăţean dacă partidul său republican îşi păstrează controlul în Congres.

Musk a stabilit în luna iunie, cu SpaceX, recordul de până acum pentru cea mai mare intrare la bursă din istorie, cu 85,7 miliarde de dolari.

Conform datelor furnizate pe site-ului Forbes, miliardarul deţine 38% din SpaceX.

Datele demografice oficiale americane au înregistrat în 2024 un total de 73 de milioane de copii şi tineri sub 18 ani în Statele Unite.

Pe 28 septembrie, Starship, mega-racheta aparţinând SpaceX, a ajuns pentru prima dată pe orbita Pământului, stabilind un nou reper pentru ambiţiile lui Musk legate de Marte, conform Agerpres.

Primul trilionar din lume după listare

Elon Musk a devenit prima persoană din lume cu o avere de peste un trilion de dolari, cel puțin pe hârtie, după ce compania sa SpaceX a fost listată la bursă și a stabilit prețul acțiunilor la 135 de dolari, potrivit CBS News.

Înainte de listarea la bursă (IPO), Musk avea o avere estimată la aproximativ 813 miliarde de dolari, mai mult decât dublul averii lui Larry Page, cofondator Google și a doua cea mai bogată persoană din lume la acel moment, care era estimată la 288 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Cum se calculează averea lui Musk

Stabilirea prețului acțiunilor SpaceX la 135 de dolari a dus averea lui Musk la puțin peste 1 trilion de dolari. Acțiunile vor fi tranzacționate sub simbolul „SPCX”.

Dacă acțiunile SpaceX cresc peste 135 de dolari, averea lui Musk va crește și mai mult. În schimb, dacă prețul scade, el ar putea coborî din nou sub pragul de 1 trilion de dolari.

Deși un miliard de dolari este deja greu de imaginat, un trilion reprezintă un nivel de avere comparabil cu PIB-ul unor țări mari din lume. Doar 19 țări au un PIB mai mare de 1 trilion de dolari, inclusiv SUA și Olanda, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Creșterea averii lui Musk este descrisă de Nabil Ahmed, director senior la organizația Oxfam America, ca parte a unei „noi Epoci de Aur” a inegalității economice. El a declarat că „ascensiunea lui Elon Musk la statutul de trilionar marchează un nou vârf al oligarhiei”.

Totuși, mulți alți angajați și investitori SpaceX vor câștiga și ei sume importante din IPO. Aproximativ 4.400 de angajați SpaceX ar putea deveni milionari odată ce acțiunile încep să fie tranzacționate, potrivit The New York Times.

Însă Musk rămâne principalul beneficiar datorită participației sale foarte mari în companie.

"Matematica trilionului"

Elon Musk deține:

4,8 miliarde de acțiuni SpaceX (aprox. 42% din companie)

350 de milioane de opțiuni pe acțiuni, exercitabile la prețul de 8,39 dolari/acțiune

La prețul IPO de 135 dolari/acțiune:

participația lui Musk valorează aproximativ 648 miliarde de dolari

opțiunile adaugă încă aproximativ 44,3 miliarde de dolari

Pe baza evaluării Forbes de dinainte de IPO (500 miliarde dolari pentru SpaceX), listarea crește valoarea deținerilor sale cu încă 192,3 miliarde dolari, ducând averea totală la aproximativ 1,005 trilioane de dolari.

Oxfam mai afirmă că această avere îl face pe Musk mai bogat decât 46% din populația lumii combinată (aproximativ 3,8 miliarde de oameni).

Un fost sudor SpaceX este pe cale să devină milionar după ce a fost recompensat cu acțiuni

Un bărbat care a emigrat din Mexic în Statele Unite se află în pragul statutului de milionar după ce a primit și a cumpărat acțiuni la SpaceX în perioada în care a lucrat pentru compania fondată de Elon Musk, potrivit Wall Street Journal.

Juan Hernandez avea 31 de ani când a aflat despre o oportunitate de angajare la SpaceX. La acel moment știa foarte puține lucruri despre companie, însă salariul oferit i s-a părut suficient de atractiv pentru a accepta oferta.

El și-a început activitatea ca subcontractor, fiind plătit cu 28 de dolari pe oră. Mai târziu a fost angajat permanent, iar odată cu noul contract a primit și un pachet de acțiuni evaluat atunci la aproximativ 10.000 de dolari.

A continuat să investească în companie

La fel ca mulți dintre colegii săi, Hernandez nu s-a limitat la acțiunile primite din partea companiei. El a ales să cumpere și alte acțiuni folosind bani din propriul salariu, o decizie care avea să se dovedească extrem de profitabilă.

Pe măsură ce SpaceX s-a dezvoltat și a ajuns una dintre cele mai valoroase companii private din lume, valoarea participației sale a crescut considerabil. Începând din 2020, Hernandez a vândut o parte din acțiuni și a folosit fondurile obținute pentru a cumpăra proprietăți în Texas și pentru a construi, alături de soția sa, o afacere în domeniul imobiliar.

Deține în continuare o participație importantă

Chiar și după vânzarea unei părți din dețineri, fostul angajat mai are acțiuni estimate la aproximativ 880.000 de dolari. Dacă SpaceX va fi listată la bursă în viitor, valoarea acestora ar putea crește și mai mult.

„Mi-a oferit o situație financiară confortabilă pentru tot restul vieții”, a declarat fostul angajat.

Hernandez a plecat de la SpaceX anul trecut, însă a rămas în industria aerospațială. În prezent, lucrează ca sudor la Blue Origin, companie înființată de Jeff Bezos.

Povestea sa este doar unul dintre numeroasele exemple din interiorul companiei. Mii de actuali și foști angajați SpaceX, de la ingineri și tehnicieni până la personal administrativ, dețin acțiuni care ar putea valora milioane de dolari dacă firma va ajunge pe bursă, un eveniment așteptat de ani de zile de investitori și de piețele financiare.