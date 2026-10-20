CEO-ul Ryanair anunţă cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istoria Europei

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Michael O'Leary, directorul executiv al celor de la Ryanair, a avertizat că în 2027 biletele de avion din Europa vor înregistra cea mai mare creştere din istorie.

Scumpirile ar urma să vină din cauza faptului că cele mai multe companii aeriene sunt neasigurate împotriva costurilor mai mare ale combustibilului pentru avioane. Astfel, spune O'Leary, tarifele ar putea creşte cu până la 20%.

"Veți vedea o creștere a tarifelor aeriene anul viitor în Europa, cred că cu 10, 15, poate 20%. Veți asista la cea mai mare creștere a biletelor de avion din istorie în Europa în următoarele 12 luni”, a declarat O'Leary în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, citat de Reuters.

Chiar dacă Ryanair era asigurată în proporţie de 80% la un preţ de 67 dolari per baril până în martie 2027, la finalul lunii februarie când a izbucnit conflictul dintre SUA şi Iran, din aprilie 2027, spune O'Leary, cele mai multe companii aeriene vor avea contracte de acoperire foarte reduse.

Spre exemplu, Ryanair are doar 15% din preţul combustibilului acoperit pentru anul viitor, la un preţ de 85 dolari per barilor. Preţurile spot sunt aproape duble.

În septembrie, O'Leary spunea că Ryanair nu va pune taxe suplimentare

Prezent la adunarea generală anuală a companiei, desfășurată la Dublin, O’Leary a spus că, dacă prețul petrolului rămâne ridicat, o parte din costurile suplimentare va ajunge pe umerii pasagerilor.

„Vă garantez că nu vom impune suprataxe de combustibil, indiferent unde va ajunge cotația barilului, dar concurenții noștri o vor face. Acum, tarifele noastre s-ar putea alinia după suprataxele aplicate de alții, însă noi nu vom percepe astfel de taxe. Suntem o companie destul de bună, dar nu suntem genii, la naiba. Dacă prețul petrolului crește masiv de la 80 de dolari la 140 de dolari pe baril, biletele de avion se vor scumpi, însă noi garantat nu vom introduce taxe pe combustibil”, a spus șeful Ryanair la începutul lunii septembrie.

Ryanair a anunțat că şi-a redus obiectivul de trafic



În august 2026, Ryanair a transport 22,2 milioane de pasageri, o creştere cu 6% faţă de august 2025. Gradul de ocupare al aeronavelor a rămas acelaşi, însă, de 96%. În august 2026 au fost operate peste 120.500 zboruri. Peste 400 au fost anulate din cauza erupţiilor repetate ale vulcanului Etna, din sudul Italiei, care au dus la închiderea aeroportului din Catania.

Însă, în ciuda cifrelor bune, Ryanair anunţă că şi-a redus obiectivul de trafic pentru exerciţiul financiar aprilie 2026-martie 2027 la 214 milioane de pasageri, de la 216 milioane anunţate anterior. Scopul acţiunii este de a reduce expunerea companiei la creşterea preţurilor combustibilului, creşteri care nu sunt acoperite prin instrumente financiare de protecţie pe timp de iarnă.