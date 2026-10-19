Alertă cu bombă într-un avion care se apropia de România. Europa, în tensiune după mai multe incidente de securitate

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Mai multe incidente de securitate au pus în alertă autoritățile europene în ultimele zile. O dronă s-a prăbușit în Lituania și a avariat o mașină, o posibilă deturnare a unui avion a mobilizat aviația militară și a blocat temporar aeroportul din Nürnberg, iar o amenințare cu bombă a forțat un avion Austrian Airlines care zbura de la Tel Aviv la Viena să aterizeze de urgență la Sofia, după ce intrase în spațiul aerian al României.

Mai multe incidente de securitate au atras atenția autorităților din Europa în ultimele zile. În Lituania, o dronă suspectă a explodat în spațiul aerian, iar fragmentele au avariat o mașină. Incidentul a alertat atât Letonia, cât și Polonia. În Germania și alte țări europene o alertă de posibilă deturnare a unui avion a dus la mobilizarea aviației militare și la suspendarea temporară a traficului pe aeroportul din Nurnberg.

O alertă cu bombă a obligat un avion al companiei Austrian Airlines care zbura de la Tel Aviv la Viena să își schimbe ruta spre Bulgaria, conform autorităților bulgare. Alerta ar fi venit chiar când aeronava se apropia de România.

O dronă s-a prăbușit în Lituania și a lovit o mașină

Autorităţile din Lituania le-au cerut locuitorilor din zonele centrale şi nordice ale ţării să se adăpostească, duminică dimineaţa, timp de aproximativ o oră, din cauza unui obiect zburător neidentificat inițial, relatează Reuters, citând armata şi centrul naţional de gestionare a crizelor.

A fost emisă o alertă aeriană de nivel „roşu” şi au fost trimise în zonă avioane de vânătoare din cadrul misiunii NATO de poliţie aeriană, iar aeroportul din Kaunas a fost închis, a precizat centrul menţionat.

Letonia, cu care Lituania se învecinează la nord, a emis - şi ulterior a anulat - o alertă aeriană de nivel „galben” în unele regiuni de la graniţa cu Lituania, în acelaşi interval de timp, invocând o „posibilă ameninţare”, a transmis armata letonă.

O dronă a intrat în Lituania din Polonia duminică dimineaţă, înainte de a se prăbuşi în nordul ţării, resturile sale lovind o maşină, însă fără a face răniţi, au anunţat autorităţile lituaniene, relatează AFP.

„Conform primelor informaţii, obiectul a intrat în spaţiul aerian lituanian din Polonia”, a declarat presei ministrul Apărării, Roberta Kaunas.

„Resturile au avariat o maşină privată, îndoind portiera. Este clar că a avut loc un fel de explozie”, a declarat presei prim-ministrul Mindaugas Sinkevicius.

Potrivit preşedintelui lituanian Gitanas Nauseda, acest ultim incident este o dovadă că războiul Rusiei împotriva Ucrainei „se extinde pe flancul estic al NATO şi al UE”.

„Ceea ce pare a fi o dronă a explodat deasupra părţii de nord a ţării, reprezentând un pericol pentru populaţia civilă”, a scris el pe platforma X.

Alertă de deturnare a unui avion pe ruta Corfu-Nurnberg

Totodată, o presupusă defecțiune tehnică survenită în timpul unui zbor din Corfu (Grecia) spre Nurnberg (Germania) a condus marţi, 13 octombrie, la declanşarea unei alerte de deturnare în mai multe ţări europene, transmite Agerpres. Totodată, traficul pe aeroportul de sosire a fost temporar sistat. Ulterior, alerta a fost ridicată, relatează AFP.

Avionul de linie a plecat de pe insula elenă în cursul dimineții. Este vorba despre un Boeing 737-8GP al companiei Corendon Airlines, cu sediul în Malta. La plecare, acesta "a transmis din eroare un cod de transponder semnalând o deturnare de avion", codul 7500, a explicat poliţia germană într-un comunicat.

"În plus, la un moment dat, aparatul nu a mai putut fi contactat prin radio pentru a clarifica situaţia", potrivit aceleiaşi surse, ceea ce a dus la declanşarea unor alerte "în mai multe ţări europene".

În special în Croaţia, unde un avion de vânătoare Rafale, la ordinul comandamentului aerian al NATO cu baza în Torrejon (Spania), a interceptat Boeing-ul deasupra Korenica (centru) şi a reuşit să stabilească un contact radio cu acesta, escortându-l până în spaţiul aerian al Sloveniei, a indicat Ministerul croat al Apărării într-un comunicat.

Două avioane Eurofigther ale Luftwaffe (Forţele aeriene germane) au escortat apoi aparatul până la sosirea la "ora prevăzută" la Nurnberg, unde autorităţile "au închis complet spaţiul aerian şi aeroportul", a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Într-un final, s-a stabilit contactul cu piloţii, echipajul şi pasagerii, iar forţele de ordine germane au putut constata că "nu s-a produs nicio acţiune periculoasă la bordul avionului".

"În stadiul actual al investigaţiei, pornim de la premisa că trimiterea acestui cod sau a acestui semnal şi faptul că piloţii nu au mai putut fi contactaţi prin radio ar putea avea drept cauză o perturbare sau o defecţiune tehnică a sistemului radio al avionului", a explicat poliţia germană.

După acest incident, piloţii avionului au fost audiaţi. Totuși, potrivit autorităților germane, nu există suspiciuni de acte intenţionate împotriva lor.

Între timp, pasagerii au putut să se întoarcă acasă sau să solicite asistenţă psihologică "dacă a fost nevoie", după ce au fost potenţial stresaţi de escortele aeronavelor militare.

O alertă cu bombă obligă un avion care venea de la Tel Aviv să-și schimbe ruta spre Bulgaria

O alertă cu bomba a obligat duminică un avion al companiei Austrian Airlines care circula de la Tel Aviv la Viena să își schimbe ruta spre Bulgaria, conform autorităților bulgare

Echipajul aeronavei a decis să efectueze o aterizare de urgență la Sofia, capitala Bulgariei, după ce se pare că a primit o alertă cu bombă în timp ce se apropia de România, a explicat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat.

Pasagerii au fost evacuați din avion, un Airbus A-320, după sosirea acestuia în Bulgaria.

Forțele aeriene bulgare au trimis un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava, în conformitate cu procedurile în vigoare, a precizat ministerul.

Compania aeriană a declarat pentru AFP că la bordul avionului se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului și că o percheziție de securitate a fost începută după aterizarea acestuia la Sofia, la aproximativ o jumătate de oră de la alertă.

'Odată ce percheziția aeronavei va fi finalizată, pasagerii vor fi reîmbarcați pe alte zboruri cât mai repede posibil', a explicat Austrian Airlines.

Conform datelor de pe site-ul specializat Flightradar24, avionul, înmatriculat OE-LZE, a intrat în spațiul aerian al României în jurul orei 21:10 (18:10 GMT) înainte de a se îndrepta spre sud și de a reveni în Bulgaria.

Datele de pe o altă platformă de urmărire a zborurilor, ADS-B Exchange, arată că Airbus-ul emitea codul de transponder 7700 - un semnal de urgență generală - aproximativ în același timp.

Ministerul bulgar al Transporturilor a anunțat înființarea unei celule de criză și deschiderea unei anchete.

Într-un alt incident petrecut la sfârșitul lunii trecute, copilotul unui avion al companiei Flydubai, care efectua o cursă de la Dubai la Tel Aviv, l-a agresat pe comandantul de bord și ar fi încercat să prăbușească avionul.

El a fost împiedicat de comandant, de restul echipajului și de pasageri, notează Agerpres.