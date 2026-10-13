Alertă de deturnare a unui avion de pe ruta Corfu-Nurnberg, declanșată de o presupusă defecţiune tehnică. Piloții, audiați

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O presupusă defecţiune tehnică survenită în timpul unui zbor de pe ruta Corfu-Nurnberg a condus marţi la declanşarea unei alerte de deturnare în mai multe ţări europene.

O presupusă defecţiune tehnică survenită în timpul unui zbor din Corfu (Grecia) spre Nurnberg (Germania) a condus marţi, 13 octombrie, la declanşarea unei alerte de deturnare în mai multe ţări europene, transmite Agerpres. Totodată, traficul pe aeroportul de sosire a fost temporar sistat. Ulterior, alerta a fost ridicată, relatează AFP.

Avionul ar fi transmis din eroare un cod care anunța o deturnare

Avionul de linie a plecat de pe insula elenă în cursul dimineții. Este vorba despre un Boeing 737-8GP al companiei Corendon Airlines, cu sediul în Malta. La plecare, acesta "a transmis din eroare un cod de transponder semnalând o deturnare de avion", codul 7500, a explicat poliţia germană într-un comunicat.

De ce alerta a fost declanșată ulterior în mai multe ţări europene

"În plus, la un moment dat, aparatul nu a mai putut fi contactat prin radio pentru a clarifica situaţia", potrivit aceleiaşi surse, ceea ce a dus la declanşarea unor alerte "în mai multe ţări europene".

În special în Croaţia, unde un avion de vânătoare Rafale, la ordinul comandamentului aerian al NATO cu baza în Torrejon (Spania), a interceptat Boeing-ul deasupra Korenica (centru) şi a reuşit să stabilească un contact radio cu acesta, escortându-l până în spaţiul aerian al Sloveniei, a indicat Ministerul croat al Apărării într-un comunicat.

Avionul, escortat până la sosirea la Nurnberg

Două avioane Eurofigther ale Luftwaffe (Forţele aeriene germane) au escortat apoi aparatul până la sosirea la "ora prevăzută" la Nurnberg, unde autorităţile "au închis complet spaţiul aerian şi aeroportul", a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Într-un final, s-a stabilit contactul cu piloţii, echipajul şi pasagerii, iar forţele de ordine germane au putut constata că "nu s-a produs nicio acţiune periculoasă la bordul avionului".

"În stadiul actual al investigaţiei, pornim de la premisa că trimiterea acestui cod sau a acestui semnal şi faptul că piloţii nu au mai putut fi contactaţi prin radio ar putea avea drept cauză o perturbare sau o defecţiune tehnică a sistemului radio al avionului", a explicat poliţia germană.

Piloții avionului, audiați

După acest incident, piloţii avionului au fost audiaţi. Totuși, potrivit autorităților germane, nu există suspiciuni de acte intenţionate împotriva lor.

Între timp, pasagerii au putut să se întoarcă acasă sau să solicite asistenţă psihologică "dacă a fost nevoie", după ce au fost potenţial stresaţi de escortele aeronavelor militare.

Traficul de pe aeroportul din Nurnberg, perturbat și în noaptea de luni spre marți

După două ore de suspendare, timp în care aterizările au fost deviate spre alte aeroporturi, traficul a putut fi reluat pe aeroportul din Nurnberg.

Precizăm că mai devreme, în cursul zilei de marți, forțele de ordine anunțaseră într-un comunicat că au deschis o anchetă privind perturbările traficului aerian pe același aeroport în noaptea de luni spre marți.

Între orele locale 02:00 și 04:00, trei piloți au semnalat, fiecare în timpul fazei de aterizare sau de decolare și independent de ceilalți, observarea unui obiect care ar fi putut fi eventual o dronă, a precizat autoritatea polițienească.

Poliția de frontieră și serviciile de securitate ale aeroportului au lansat căutarea aparatului, ceea ce a dus la perturbarea traficului aerian. Căutările nu au dat încă niciun rezultat.

Totuși, potrivit autorităților germane, nu există "absolut nicio legătură" între cele două incidente.

Incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig

Reamintim că la începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în zona securizată a operaţiunilor de transport marfă de pe aeroportul din Leipzig, în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene. O a doua dronă ar fi lovit un avion cargo DHL câteva minute mai târziu.

Germania a atribuit Rusiei "responsabilitatea" pentru acest "atac hibrid" asupra acestei platforme aeriene cheie pentru armata germană, NATO şi sprijinul logistic pentru Ucraina. Potrivit presei germane, un cetățean rus, Oleg Le, despre care se presupune că este membru al GRU, serviciul rus de informații militare, ar fi coordonat logistica unui plan de atac care viza aeroportul din estul Germaniei. În anchetă a fost identificat și un al doilea suspect, cetățeanul belarus Andrei Ka.

La sfârșitul lunii august, a avut loc o tentativă de deturnare a unui avion FlyDubai cu 180 de pasageri la bord. Atunci, aeronava în cauză a pierdut brusc mii de metri altitudine după un incident violent în cockpit, în urma căruia comandantul ar fi fost înjunghiat de copilot. Se pare că scopul ar fi fost prăbușirea avionului.