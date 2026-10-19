Provincia Alberta, primul pas către separarea de Canada. Premierul Carney, îngrijorat, spune că viitorul țării depinde de votul de luni

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Din articol Mark Carney, campanie pentru menținerea unității țării

Alegătorii din provincia Alberta merg luni la urne, într-un scrutin care va stabili dacă provincia ar trebui să facă următorul pas către un vot cu caracter obligatoriu privind separarea de Canada.

Dacă tabăra care votează „da” va fi majoritară la urne, asta nu ar însemna independența Albertei, dar ar putea plasa provincia pe o traiectorie către separare și ar pune la încercare capacitatea prim-ministrului Mark Carney de a menține unitatea țării, conform Politico.

Sondajele indică faptul că majoritatea locuitorilor din Alberta doresc să rămână în Canada, însă susținătorii unității se tem că oamenii ar putea alege să nu voteze, considerând că victoria taberei care dorește rămânerea în Canada este deja garantată.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, cea care a convocat referendumul de luni, deși susține rămânerea în Canada, a declarat că sprijinul pentru o Alberta independentă (care, conform unui sondaj, se situează la 23%) este „încă prea ridicat pentru gustul meu”. Într-un alt sondaj de la începutul acestui an, 29% erau în favoarea independenței.

Mark Carney, campanie pentru menținerea unității țării

„Votați de parcă viitorul Canadei ar depinde de acest lucru , pentru că, într-adevăr, depinde”, a declarat vineri prim-ministrul Mark Carney, în fața unei mulțimi de aproximativ 5.000 de persoane, la Edmonton.

Prezența lui Carney la trei mitinguri electorale, cu doar câteva zile înainte de scrutin, a avut scopul de a mobiliza locuitorii Albertei să iasă la vot.

„Cu toții am putea spera că ce e mai rău nu se va întâmpla. Am putea pune pancarte în fața caselor și am putea scrie poezii despre unitatea Canadei. Dar, sincer, dacă oamenii nu se prezintă la urne pe 19 octombrie, am putea pierde acest referendum”, a declarat în vară, pentru Politico, Eleanor Olszewski, ministru în cabinetul federal liberal, originară din Alberta.

Matthew Rowley, fondatorul Renew Alberta - un grup care pledează pentru independență - consideră că separatiștii ar putea obține până la 45% din voturile exprimate, un scenariu de coșmar pentru tabăra care susține unitatea.

Rowley și alți lideri ai mișcării pentru independență au afirmat că sondajele subestimează sprijinul pentru separare

„Nucleul dur al mișcării noastre pentru independență este extrem de neîncrezător în instituții; prin urmare, când sunt sunați de operatorii de sondaje, nici măcar nu răspund”, a explicat Rowley.

Reamintim că, în cursul iernii trecute, sute de oameni au stat la coadă pentru a semna petiția Stay Free Alberta, prin care se solicita un referendum privind independența față de Canada în Alberta.