Referendum istoric în Alberta: Alegătorii au respins separarea de Canada / Câți au votat pentru „divorț“

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Din articol Prima reacție a premierului Mark Carney, după votul din Alberta

Referendum istoric în Alberta: 76% dintre alegători au respins separarea de Canada, iar premierul provincial a garantat că nu va mai exista un alt vot pe această temă în timpul mandatului său.

Într-un referendum istoric desfășurat luni în Alberta, alegătorii au optat, într-o proporție covârșitoare, ca provincia să rămână parte a Canadei, la care a aderat în urmă cu 121 de ani, scrie CHCH.

Rezultatele parțiale indică faptul că aproximativ 76% dintre locuitorii Albertei au votat în favoarea Confederației.

Conform rezultatelor neoficiale furnizate de Elections Alberta, au fost numărate 1.382.008 voturi în favoarea menținerii provinciei Alberta în cadrul Canadei, ceea ce reprezintă 76% din voturile valabile exprimate.

Alte 448.239 de voturi, adică 25%, au susținut inițierea, de către guvernul provincial, a procedurilor legale prevăzute de Constituția Canadei în vederea organizării unui referendum cu caracter obligatoriu privind separarea.

În același timp, 24% dintre aceștia au declarat că își doresc ca provincia să organizeze un al doilea referendum, cu caracter obligatoriu.

Premierul Danielle Smith a dat asigurări că nu va mai avea loc un alt referendum pe această temă pe durata mandatului guvernului său.

Într-o postare pe pagina sa de X, Danielle Smith le-a mulțumit locuitorilor Albertei pentru că au mers la vot. De asemenea, ea a anunțat că se va adresa provinciei în această seară, printr-o intervenție transmisă în direct la televiziune.

Prima reacție a premierului Mark Carney, după votul din Alberta

Premierul Mark Carney s-a declarat „încântat” de faptul că locuitorii din Alberta au ales unitatea și au decis să meargă înainte cu „ambiții înalte”, în strânsă colaborare cu restul țării, scrie CBC.

„Este un rezultat excelent pentru Canada. Mă bucur enorm că locuitorii din Alberta au ales unitatea. Au ales să construiască împreună. Au ales să continue să aibă grijă unii de alții, să avanseze împreună, cu un scop clar”, a spus el.

Premierul a adăugat că a discutat cu premierul Danielle Smith și au abordat problemele care au reieșit în urma votului de luni, în special chestiunea imigrației. El a subliniat intenția sa de a colabora cu primul-ministru din provincie pe această temă, precizând: „Putem realiza acest lucru fără a fi nevoie de modificări constituționale”.

Procedurile pentru organizarea acestui vot au început în urmă cu aproximativ un an, când sute de oameni au stat la coadă pentru a semna petiția Stay Free Alberta, prin care se solicita un referendum privind independența față de Canada în Alberta.