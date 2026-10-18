A șasea zi de proteste în Albania: Forțele speciale au tras cu gloanțe de cauciuc în mulțime. Ambasada SUA cere oprirea violențelor

Proteste violente în Albania. Sursa foto: Agerpres

Albania a intrat în a șasea zi de revolte: poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc împotriva sutelor de tineri adunați în fața Ministerului Educației. Manifestanții cer demisia guvernului din cauza corupției și a taxelor mari, pe fondul scandalului legat de un proiect imobiliar al familiei Trump.

Duminică, pentru a șasea zi la rând, sute de manifestanți s-au adunat în fața Ministerului Educației pentru a cere plecarea urgentă a prim-ministrului Edi Rama, notează Agerpres. Răspunsul forțelor de ordine a fost dur: blindatele au intervenit cu jeturi puternice de apă, iar jandarmii au inundat bulevardele cu gaze lacrimogene și au făcut rețineri în serie.

Furia a pornit de la taxele mari din universități, condițiile mizere din cămine și corupție, dar a căpătat dimensiuni politice majore, pe fondul unui scandal imobiliar legat de familia lui Donald Trump.

Tirana s-a pregătit din timp pentru un nou val de violențe. Înainte de prânz, comercianții din zona centrală și-au acoperit vitrinele cu grilaje metalice grele, iar instituțiile publice au dublat paza. Echipele primăriei au intervenit pe străzi pentru a scoate bucățile de piatră cubică de pe trotuare, cu scopul de a împiedica tinerii să le folosească drept proiectile împotriva scutierilor. În ciuda presiunii masive din stradă, șeful guvernului refuză orice pas înapoi. Într-un mesaj video de peste o oră, transmis chiar înaintea noilor ciocniri, premierul Edi Rama a exclus categoric varianta de a renunța la funcție. Oficialul a catalogat revolta drept „opera unei mâini din afară”.

Scriitoarea și activista Lura Elezi a explicat pentru agenția AFP motivele pentru care societatea albaneză refuză să mai plece capul: „Îmi iubesc ţara, dar guvernul meu nu ne respectă - ne sfidează. Fiecare cetăţean trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru ţara sa, luându-şi datoria de a conduce, de a iubi, şi nu de a distruge propria naţiune”.

Noapte de foc: cocktailuri Molotov, tribunale atacate și baricade din mașini incendiate

Ziua de duminică urmează celor mai violente 24 de ore înregistrate de la debutul mișcării. Sâmbătă noaptea, centrul Tiranei a fost scăpat de sub control: protestatarii au lansat un potop de pietre, sticle incendiare, bare metalice și artificii asupra forțelor de poliție. Pe marile artere, mașinile răsturnate și containerele de gunoi au fost incendiate pentru a forma baricade în calea trupelor speciale.

Flăcările au cuprins mai multe clădiri administrative, printre care sediul unui tribunal, agenții bancare și un oficiu poștal. Pentru prima oară de la izbucnirea revoltei, scutierii au primit ordinul să deschidă focul cu muniție din cauciuc pentru a opri asaltul.

„Unităţile de poliţie au reţinut 54 de persoane la Tirana. Dintre acestea, 27 au fost arestate, iar alte 27 se confruntă cu acuzaţii penale”, a spus reprezentantul departamentului de poliție din Tirana, Robert Nushi.

Scandalul investiției familiei Trump apasă greu

Bilanțul medical al confruntărilor este alarmant. Ministerul Sănătății din Albania a anunțat că numai în violențele recente au fost rănite 65 de persoane, dintre care 37 de polițiști, iar 12 oameni au ajuns la spital în stare gravă. De marți până în prezent, numărul total al victimelor a urcat la 272 de răniți, majoritatea covârșitoare fiind ofițeri ai forțelor de ordine prinși în bătaia gloanțelor și a sticlelor incendiare.

Gravitatea situației a determinat o reacție din partea Statelor Unite. Ambasada americană de la Tirana a transmis un mesaj de urgență prin care cere calm și moderație ambelor părți: „să îşi exercite dreptul de a protesta paşnic, fără revolte violente”.

Tensiunea socială a mocnit luni de zile în Albania, iar scânteia care a aprins revolta a fost aprobarea unui mega-proiect turistic exclusivist atribuit unor companii afiliate familiei președintelui american Donald Trump, investiție privită de societatea civilă drept un act masiv de corupție pe bani publici.

Val de furie în Europa

Tensiunile sociale care au aprins Albania se înscriu într-un val masiv de revoltă pe tot cuprinsul Europei. În Spania sau Portugalia, zeci de mii de oameni au mărșăluit împotriva exploziei prețurilor la chirii, care s-au dublat în ultimii ani. În Italia și Belgia, marile bulevarde au devenit scena unor ciocniri dure între demonstranți și forțele de ordine, pe fondul scăderii abrupte a nivelului de trai.

Epicentrul violențelor rămâne însă Franța, unde peste o jumătate de milion de oameni au ieșit în stradă la finalul acestei săptămâni. Mișcarea pornită de liceeni a degenerat într-un asalt de o violență rară: clădiri istorice ale unor primării precum cele din Marsilia și Limoges, sedii de prefecturi și secții de poliție au fost incendiate. În plus, aproape 300 de magazine, inclusiv celebrele galerii Lafayette din Paris, au fost vandalizate și jefuite. Peste 500 de polițiști și jandarmi au ajuns la spital cu răni, iar forțele speciale au operat peste 1.800 de arestări la nivel național.