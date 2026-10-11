Criza locuințelor scoate europenii în stradă: Protestul s-a extins din Spania în Portugalia. Prof. Năsulea, pentru DCNews: Prețurile acolo nu cresc în același ritm ca-n România!

Imagine de la protestul din Lisabona. Sursa foto: Captură video Euronews

În Portugalia au izbucnit proteste inspirate de cele Spania, generate de creșterea costului vieții și a prețurilor locuințelor. Profesorul de economie Christian Năsulea a comentat subiectul, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Mii de oameni au protestat sâmbătă la Lisabona și Porto față de creșterea costului vieții și a prețurilor locuințelor din Portugalia. Protestele, programate și în orașele Aveiro, Braga și Funchal, au fost organizate de o platformă numită "Așa nu se mai poate trăi". Manifestanții au scandat și au purtat pancarte cu mesaje precum "cu acest salariu nu se poate trăi" sau "vreau să mă mut din casa părinților mei înainte să împlinesc 50 de ani".

Una dintre participantele la marșul de la Lisabona, Teresa Fonseca, a declarat pentru agenția de presă Lusa că s-a inspirat din protestele similare care au avut loc recent în Spania, scrie Euronews.

Protestatară: Țara aceasta merge din ce în ce mai rău

"Am văzut pe Instagram că va avea loc acest protest, așa că am venit. Ajunge! Țara aceasta merge din ce în ce mai rău, iar acum trebuie să ne lăsăm casele și să ieșim în stradă ca să ne facem auzite vocile, la fel cum au făcut spaniolii", a spus ea.

O postare de pe un cont de Instagram care pare să fie legat de organizatori și care a promovat manifestațiile a transmis că oamenii "sunt sufocați de ani de zile de creșterea prețurilor locuințelor și a costului vieții".

"Ne petrecem viața muncind și epuizându-ne doar ca să ne ajungă salariul până la sfârșitul lunii, ca să facem față scumpirii carburanților și a cheltuielilor de bază și ca să nu ne pierdem casele", se arată în mesaj. "Nu mai putem trăi așa!", au adăugat organizatorii.

"Hai să facem cum fac ei în Spania"

Unii protestatari păreau să încerce să imite evenimentele recente din Spania, unde au izbucnit proteste legate de criza locuințelor în urma evacuării lui Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, care a murit ulterior.

În Porto, unde au ieșit la protest aproximativ 1.500 de manifestanți, a putut fi observată o pancartă pe care scria "hai să facem cum fac ei în Spania".

Prof. Christian Năsulea: Problema este cam aceeași - lipsa de ofertă de pe piața imobiliară

DC NEWS l-a contactat pe profesorul de economie mondială Christian Năsulea pentru a afla dacă situația din Portugalia este similară celei din Spania. Acesta a explicat că deși în Portugalia prețurile nu cresc la fel de repede ca-n România, tot cresc, iar asta afectează populația. Cât despre cauzele acestei crize a locuințelor, profesorul a explicat că sunt similare celor din Spania: lipsa de ofertă de pe piața imobiliară, cauzată de regulile impuse pentru construirea unor noi unități locative, dar și presiunea generată de numărul mare de turiști.

"În Portugalia, în opinia mea, protestele au început ca un ecou al protestelor din Spania, pe fondul unor prețuri care sunt și acolo din ce în ce mai mari. Nu cresc în același ritm în care cresc în România, dar cresc. Chirii din ce în ce mai mari și salarii care stau pe loc. Din ce am văzut, protestele din Portugalia au fost relativ limitate, cu tot felul de îndemnuri "să facem și noi ce fac în Spania", dar problema per total este cam aceeași - lipsa de ofertă de pe piața imobiliară - pentru că regulile care au fost făcute sunt contraproductive, sunt niște reguli care fac dificil să dezvolți noi unități locative, suficiente cât să facă față cererii locuitorilor în primul rând, dar și realității din Portugalia, care este la rândul ei o țară care atrage un număr mare de turiști.

Turismul, sănătos pentru economie, dar cu o condiție

Asta înseamnă că e o țară care e supusă unei presiuni suplimentare atunci când vine vorba despre fondul locativ și de numărul de unități de cazare, locative, pe care ar trebui să le ai în așa fel încât să funcționeze lucrurile cât mai bine, să poți să ai destule locuințe unde să poată să-ți locuiască propria populație, dar unde să poată să fie administrate și operate și aceste unități de cazare, care, în condiții normale, deci dacă nu ar fi aceste dezechilibre, sunt niște soluții foarte bune ca să atragi mai mulți turiști, ca să îți crească PIB-ul și nivelul de activitate economică. În mod normal este foarte sănătos pentru economie, asta dacă nu faci reguli care să facă să fie foarte greu să creezi noi locuințe", a declarat prof. Christian Năsulea.

În Spania, cazul lui Maricarmen a servit drept rampă de lansare pentru alte demonstrații împotriva crizei locuințelor din țară și a pus presiune asupra prim-ministrului Pedro Sánchez. Guvernul spaniol a propus o nouă legislație de urgență privind locuințele pe măsură ce rezistența creștea, dar aceasta nu a reușit să fie adoptată, determinându-l pe Sánchez să convoace alegeri generale anticipate pentru sfârșitul lunii noiembrie.