Pensionara evacuată din Spania, al cărei caz a declanșat alegerile anticipate și protestele pentru locuințe, a murit

Spaniolii protestează. Sursa foto: Agerpres

Pensionara evacuată din locuința sa din Spania, al cărei caz a devenit simbol al crizei locuințelor, a murit.

Pensionara din Madrid, a cărei evacuare a declanşat manifestaţii uriaşe împotriva crizei locuinţelor din Spania şi, în cele din urmă, alegeri anticipate, a murit miercuri, a anunţat un sindicat al chiriaşilor, notează AFP.

"Cu regret anunţăm că Maricarmen a decedat astăzi", a indicat Uniunea chiriaşilor din Madrid într-un comunicat, subliniind că lupta purtată de Maricarmen Abascal, 87 de ani, a marcat "un punct de cotitură în istoria acestei ţări".

Octogenara a devenit un simbol al dificultăţilor cu care se confruntă spaniolii cei mai defavorizaţi pe piaţa imobiliară la data de 23 septembrie când a fost evacuată din apartamentul ei din Madrid pe o targă, după ce compania imobiliară proprietară îi mărise substanţial chiria.

Povestea ei a declanşat manifestaţii masive în Spania

Povestea ei a declanşat manifestaţii masive în Spania, punând presiune pe guvernul de stânga minoritar pentru a lua măsuri urgente, cum ar fi înăsprirea restricţiilor privind evacuările sau garantarea reînnoirii tacite a contractelor de închiriere.

Însă respingerea acestor măsuri în Parlament, săptămâna trecută, l-a obligat pe premierul Pedro Sanchez să convoace alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie.

Premierul spaniol a transmis și primul său mesaj în perspectiva alegerilor: „A venit momentul să decideți ce viitor vă doriți pentru voi înșivă și pentru țara voastră. Lumea se află în fața unei perioade foarte complexe. O epocă a marilor pericole, dar și a marilor oportunități, dacă știm să le valorificăm.

Spaniolii trebuie să decidă dacă vor să se alăture valului de extremă dreapta care duce la regres acolo unde ajunge la guvernare sau dacă doresc ca Spania să rămână un bastion al deschiderii, al justiției sociale și al responsabilității față de mediu. Dacă vor ca țara noastră să facă pași înapoi sau să continue să avanseze.

Dacă vor un guvern care să lucreze în interesul majorității sociale sau preferă să încredințeze conducerea țării unei coaliții de extremă dreapta care nu a propus nimic și al cărei unic obiectiv este să restrângă libertățile pe care le-am construit în acești ani, în beneficiul unei minorități privilegiate.

Eu am încredere în compatrioții mei. De aceea, vom face tot ce ne stă în putință și vom munci pentru a-i mobiliza și pentru a câștiga din nou”, a încheiat, luni, Sanchez.

"Dezbaterea privind locuinţele a ocupat un loc central, însă preţul plătit pentru a ajunge aici este mult prea mare", a declarat sindicatul chiriaşilor.

Maricarmen Abascal a fost spitalizată într-o stare de epuizare după evacuarea sa, deşi ulterior s-a ajuns la un acord cu compania proprietară pentru ca aceasta să poată reveni în apartamentul său.

"Această soluţie a venit prea târziu", a deplâns sindicatul chiriaşilor, conform Agerpres.

Multiple crize pun presiune pe Guvern

Criza politică este alimentată şi de dificultatea guvernului minoritar de a-şi construi majorităţi stabile în Parlament. În iulie, deputaţii Partidului Popular, Vox şi Junts au respins traiectoria deficitului propusă de executiv, un pas esenţial pentru pregătirea bugetului pentru 2027. Votul a arătat din nou fragilitatea majorităţii pe care se bazează Sanchez şi a alimentat speculaţiile privind alegerile anticipate.

În paralel, problema locuinţelor a devenit una dintre principalele surse de nemulţumire socială. Chiriile şi preţurile locuinţelor au crescut puternic în ultimii ani, în timp ce oferta nu reuşeşte să ţină pasul cu cererea.

Pe 2 octombrie, Parlamentul a respins două decrete de urgenţă prin care guvernul încerca să limiteze evacuările, să reducă speculaţiile imobiliare şi să consolideze protecţia chiriaşilor. Decizia a fost urmată de noi proteste, inclusiv o manifestaţie de amploare la Madrid.

Cea mai călduroasă vară din istoria Spaniei

Spania s-a confruntat anul acesta şi cu o vară extrem de dificilă din punct de vedere climatic. Incendiile de vegetaţie au afectat mai multe regiuni, iar autorităţile au declarat situaţii de urgenţă şi au mobilizat resurse la nivel naţional.

La sfârşitul lunii iulie, guvernul estima că aproximativ 180.000 de hectare fuseseră deja afectate de incendii, în urma a 38 de incendii de amploare. Executivul a legat intensificarea riscului de incendii de efectele schimbărilor climatice.

Criza migranților persistă în Spania

O altă presiune majoră asupra guvernului condus de Sanchez a venit din zona migraţiei. La sfârşitul lunii iulie, peste 72.000 de persoane au trecut din Maroc în Ceuta într-un aflux masiv care a suprasolicitat serviciile locale şi centrele de primire.

La începutul lui septembrie, executivul a alocat 309 milioane de euro pentru sprijinirea oraşului, inclusiv pentru securitatea frontierei şi infrastructura destinată migranţilor, în timp ce UE a acordat Spaniei aproximativ 115 milioane de euro pentru gestionarea crizei.

Situația a avut şi consecinţe politice: reprezentantul guvernului în Ceuta a demisionat la sfârşitul lunii septembrie, după presiunile generate de gestionarea situaţiei.