Spania se topește sub caniculă: Cele mai ridicate temperaturi de iunie din ultimele decenii

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Spania traversează un val de căldură fără precedent pentru luna iunie, cu temperaturi record înregistrate luni și marți, cele mai ridicate din 1950 încoace.

Luni şi marţi au fost cele mai călduroase zile înregistrate în Spania pentru luna iunie din 1950, a anunţat miercuri Agenţia Naţională de Meteorologie (Aemet), pe fondul unui val de căldură care cuprinde Europa, transmite AFP.

Spania este obişnuită cu temperaturi extreme, dar în ultimii ani s-a confruntat cu o frecvenţă şi intensitate tot mai mare a valurilor de căldură. Temperatura medie zilnică a atins 28,17°C marţi, după ce luni s-au înregistrat 28,08°C, conform datelor publicate de Aemet.

"Cele zece cele mai călduroase din istoricul lunii iunie"

"În timpul valului de căldură actual, trei zile s-au clasat printre cele zece cele mai călduroase din istoricul lunii iunie", a relatat Aemet.

În regiunea Cantabria din nordul Spaniei, a fost chiar doborât un "record absolut pentru temperatura maximă (...), în toate lunile anului", cu 43,7°C înregistrate în micul oraş Tama.

Excluzând valul de căldură actual, care se aşteaptă să se încheie joi, Spania a cunoscut 78 de valuri de căldură din 1975, marea majoritate a acestora în secolul XXI, cu o intensificare notabilă în ultimul deceniu, potrivit datelor Aemet.

Vara anului 2025 a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată în Spania, cu o temperatură medie de 24,2°C. Potrivit Ministerului Sănătăţii, 3.832 de decese au putut fi atribuite căldurii din ţară în perioada 16 mai - 30 septembrie 2025, conform Agerpres.

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