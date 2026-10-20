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DCNews Politica SRI îi răspunde lui Ludovic Orban după ce acesta a zis că serviciile i-ar fi garantat lui Nicușor Dan sprijinul PSD pentru al doilea mandat

SRI îi răspunde lui Ludovic Orban după ce acesta a zis că serviciile i-ar fi garantat lui Nicușor Dan sprijinul PSD pentru al doilea mandat

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Ludovic Orban Nicusor Dan agerpres
Sursa: Agerpres

SRI a reacționat în urma acuzațiilor lansate de Ludovic Orban.

Ludovic Orban, fost premier și fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, i-a acuzat pe generalul Răzvan Ionescu (SRI) și Lucian Pahonțu (SPP) că „i-au garantat lui Nicușor Dan că PSD este un partener de încredere, care îl poate susține să ajungă președinte la al doilea mandat”. Declarațiile au fost făcute la Televiziunea Publică, în emisiunea Danei Chera.

„De ce spuneți că Nicușor Dan crede că poate să aibă încredere în PSD, presupunând că ăsta ar fi planul președintelui, să-l susțină PSD?”, a întrebat Dana Chera.

„Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor Dan. Mă refer la SPP și la SRI, adică la domnul Pahonțu și Ionescu. Ionescu conduce pe șestache SRI”, a zis Ludovic Orban la TVR 1.

SRI, reacție

Serviciul Român de Informații a reacționat în urma acuzațiilor lansate de Ludovic Orban. SRI a transmis că vorbim despre niște acuzații nefondate. SRI a mai zis că nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege. 

„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă.


Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție.


În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz “pe șestache”. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea.


SRI nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege. SRI va continua să asigure securitatea și siguranta românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”, a transmis Serviciul Român de Informații.

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Comentarii (5)

Constantin2   •   21 Octombrie 2026   •   11:52

Altceva in afara de ura asta cu PSD, mai stiti? Eu nu am voie sa fiu simpatizant sau votant PSD? Ce altceva nu mai am voie sa fac in aceasta tara?

Absurdul   •   21 Octombrie 2026   •   05:46

Deplorabil, lehamite pe toate planurile si mai ales o sfidare directa la adresa poporului roman, totu-i interimat, provizorat, superficialism si amatorism ! Așteptam desăvârșirea in era pesedismului Dan, alte drepturi speciale, alte discriminări pe domenii de activitate, clase profesionale etc Totu-i de neînțeles, absurd !

Constantin   •   21 Octombrie 2026   •   03:16

Sica mandolină iar a băut ceva spune numai prostii !!!!

Mihai1   •   20 Octombrie 2026   •   23:26

Implicarea de către ratatul Orban a unui serviciu secret în politică este de o iresponsabilitate MONUMENTALĂ, mai ales într-o țară cu un război la graniță.
Poate ar fi cazul să se întoarcă la locul de muncă de la familia Trăilă (dar repede că doamna e în drum spre Penitenciarul Târgșor).

Petre   •   20 Octombrie 2026   •   23:16

Rapida reactia serei. In acest caz, ma intreb cati membri are in guvern.

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