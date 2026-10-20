SRI îi răspunde lui Ludovic Orban după ce acesta a zis că serviciile i-ar fi garantat lui Nicușor Dan sprijinul PSD pentru al doilea mandat

Sursa: Agerpres

Din articol SRI, reacție

SRI a reacționat în urma acuzațiilor lansate de Ludovic Orban.

Ludovic Orban, fost premier și fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, i-a acuzat pe generalul Răzvan Ionescu (SRI) și Lucian Pahonțu (SPP) că „i-au garantat lui Nicușor Dan că PSD este un partener de încredere, care îl poate susține să ajungă președinte la al doilea mandat”. Declarațiile au fost făcute la Televiziunea Publică, în emisiunea Danei Chera.

„De ce spuneți că Nicușor Dan crede că poate să aibă încredere în PSD, presupunând că ăsta ar fi planul președintelui, să-l susțină PSD?”, a întrebat Dana Chera.

„Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor Dan. Mă refer la SPP și la SRI, adică la domnul Pahonțu și Ionescu. Ionescu conduce pe șestache SRI”, a zis Ludovic Orban la TVR 1.

SRI, reacție

Serviciul Român de Informații a reacționat în urma acuzațiilor lansate de Ludovic Orban. SRI a transmis că vorbim despre niște acuzații nefondate. SRI a mai zis că nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege.

„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă.



Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție.



În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz “pe șestache”. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea.



SRI nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege. SRI va continua să asigure securitatea și siguranta românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”, a transmis Serviciul Român de Informații.