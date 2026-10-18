Moarte cumplită la altar, transmisă live pe internet: O cruce masivă s-a prăbușit peste preot în timpul liturghiei, în Ecuador / FOTO: colaj capturi video X @Breaking911

Tragedie cumplită într-o biserică din Ecuador: un preot catolic a murit după ce un crucifix masiv din lemn s-a desprins de pe perete și a căzut peste el în plină slujbă. Incidentul șocant a avut loc la Guayaquil și a fost transmis în direct pe internet, sub privirile împietrite ale credincioșilor.

O slujbă religioasă s-a transformat într-o dramă de neimaginat în Ecuador. Părintele Patricio Alfredo Sánchez Molinari și-a găsit sfârșitul sâmbătă seară, 17 octombrie 2026, în timp ce oficia liturghia la biserica „Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” (Maica Domnului a Ajutorului Neîncetat) din Guayaquil, cel mai populat oraș al țării, notează TMZ.

Întreaga scenă s-a petrecut în direct pe rețelele sociale, sub ochii a zeci de credincioși aflați în bănci și a sutelor de oameni care urmăreau transmisiunea online. După aproximativ 27 de minute de la începerea slujbei, în timp ce preotul se afla în fața altarului și se adresa adunării, o cruce masivă din lemn, suspendată pe peretele din spate, s-a desprins brusc din ancore și a căzut peste el, lovindu-l în zona capului.

Țipete de disperare în biserică: „Chemați o ambulanță!”

Impactul a fost devastator: în imagini se observă cum crucea de mari dimensiuni se prăbușește cu toată greutatea, iar slujitorul altarului dispare din cadru, strivit sub lemnul greu. Slujba s-a oprit pe loc, iar liniștea lăcașului de cult a fost spartă de strigătele martorilor.

Mai multe femei din primul rând au alergat imediat spre altar într-o încercare disperată de a ridica crucifixul și de a-i acorda primul ajutor. Pe fundalul sonor al transmisiunii rămase deschise pe Facebook se aud vocile tremurânde ale enoriașilor care strigau după ajutoare și cereau disperați chemarea unei ambulanțe.

În ciuda intervenției rapide a celor prezenți și a eforturilor depuse de medici, rănile grave provocate de greutatea structurii i-au fost fatale părintelui Sánchez Molinari.

Arhidieceza din Guayaquil confirmă decesul: comunitatea religioasă este în stare de șoc

Trista veste a fost confirmată oficial duminică de Arhidieceza de Guayaquil și de cardinalul Luis Gerardo Cabrera printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare:

„Vă anunțăm că iubitul nostru părinte Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR, care a slujit ca paroh al bisericii Maica Domnului a Ajutorului Neîncetat din Vicariatul Central, a plecat spre Casa Tatălui pentru a se bucura de prezența și slava Sa. Odihnă veșnică dă-i lui, Doamne, și lumina fără de sfârșit să-i strălucească lui! Să se odihnească în pace. Amin!”

Părintele Patricio Sánchez Molinari făcea parte din Congregația Preasfântului Mântuitor (ordinul călugărilor redemptoriști, înființat în 1732) și era o figură extrem de respectată în comunitatea locală din zona central-sudică a orașului.

Până în acest moment, reprezentanții bisericii și autoritățile nu au explicat cauzele exacte ale prăbușirii crucifixului masiv. Ancheta urmează să stabilească dacă a fost vorba despre o defecțiune a sistemului de prindere din perete sau de o degradare a structurii clădirii.