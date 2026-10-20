Ursula von der Leyen, mesaj pentru noul Guvern Luca Niculescu: "Nu avem timp de pierdut"

Imagine cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat marţi pe Luca Niculescu pentru preluarea funcţiei de prim-ministru al României.

Șefa executivului european a scris pe platforma X următoarele: "Avem o muncă importantă în faţă. Să creăm oportunităţi pentru oameni şi pentru companii. Şi să consolidăm securitatea pe Flancul nostru Estic".

"Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România şi pentru Europa", a mai transmis Ursula von der Leyen în mesajul său.

Guvernul Luca Niculescu a trecut de Parlament

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit marţi de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului României, cu 280 de voturi pentru şi 58 împotrivă.

Cabinetul Luca Niculescu este format din 18 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi. PSD are în guvern 11 miniştri şi unul delegat, restul fiind independenţi.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan I-a chemat pe membrii Guvernului la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului marţi seară, de la ora 19:00.

"Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor Guvernului României va avea loc astăzi, 20 octombrie, ora 19:00, la Palatul Cotroceni", a transmis Administraţia Prezidenţială.

Tot marţi seară va avea loc și prima şedinţă de Guvern a cabinetului Niculescu.

Ce a spus Luca Niculescu imediat după votul Parlamentului



Luca Niculescu a avut un scurt discurs de la tribuna Parlamentului, după votul de învestitură.

"Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată. Mulțumesc PSD pentru susținere, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților și tuturor celor care au votat, deși și-au exprimat rezervele lor din opoziție", a zis Luca Niculescu, după ce a primit votul Parlamentului.

"Este un moment important pentru România, ieşim din şase luni de criză, ne punem imediat pe treabă, România nu mai poate aştepta. Vă mulțumesc încă o dată, vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent”, a mai spus Luca Niculescu.

"Prima ședință de guvern o vom avea în această seară", a spus, ulterior, Luca Niculescu, pe holurile Parlamentului.