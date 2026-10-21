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Zamfir s-a enervat după ultima decizie a lui Bolojan: ”Sper să găsesc pe masă demisia doamnei”. Cine este Adriana Miron

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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senatorul psd daniel zamfir
Foto: Agerpres

În ultima zi de premier al României, Ilie Bolojan i-ar fi asigurat un loc călduț, pentru următoarele șase luni, unui secretar general din Ministerul Economiei.

”Ieri, Ilie Bolojan a semnat prelungirea pe 6 luni a mandatului de secretar general al Ministerului Economiei, doamnei Adriana Miron. Azi, când ajung la Minister, sper să găsesc pe masă demisia doamnei în cauză” a scris Daniel Zamfir, ministru al Economiei, în Guvernul Luca Niculescu, pe Facebook

Conform site-ului Ministerului Economiei, Adriana Miron este secretar general și coordonează:

  • Direcţia Economică
  • Direcţia Generală Juridică, cu excepția Direcției Relația cu Parlamentul și Relații Instituționale
  • Direcţia Resurse Minerale
  • Direcţia Achiziții Publice și Investiții, din cadrul Direcției Generale Management Instituțional

În decembrie 2025, Adriana Miron a fost numită de către ministrul Economiei de atunci, Irineu Darău, șefă de cabinet. Numirea a fost considerată controversată, având în vedere că aceasta fusese condamnată penal. 

Condamnată definitiv în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, Adriana Miron are un cazier curat din 2020, spunea fostul ministru Darău: ”Cazul vechi din 2011-2015 nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite, ci un prejudiciu administrativ de 1.647 RON, deja închis definitiv. Adriana Miron este un funcționar public cu experiență profesională confirmată și relevantă: peste 25 de ani, dintre care 11 ani în administrația centrală, 10 ani în proiecte cu fonduri europene și funcții de conducere exercitate cu profesionalism”. 

Adriana Miron și evoluția ei pe lângă USR, în Brașov

Adriana Miron a fost city-manager a municipiului Brașov înainte de a fi luată de Irineu Darău în Guvern. Acesta din urmă este președinte al USR Brașov, fiind originar din Brașov și senator de Brașov. Irineu Darău  a luat-o în cabinetul său pe Adriana Miron de îndată ce și-a depus jurământul, chiar în ajunul Crăciunului. Anterior, Adriana Miron ajunsese în administrația din Brașov în 2021, în cadrul Agenției Metropolitane, ulterior fiind detașată la Primăria Brașov, unde a preluat funcția de city-manager în mandatul lui Allen Coliban (USR). După schimbarea conducerii la nivel local, a rămas în zona publică în calitate de director al Agenției Metropolitane Brașov.

Funcția de secretar general a Ministerului Economiei poartă semnăturile fostului premier Ilie Bolojan, prima în aprilie, a doua în 20 octombrie, cu începere din 22 octombrie, fiind o prelungire a desemnării. 

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daniel zamfir
psd
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Comentarii (9)

Pensionar   •   22 Octombrie 2026   •   12:34

Dl. ZAMFIR OM CU ONOARE!????????

rasvan   •   21 Octombrie 2026   •   12:23

,,Specialistele ,,ca madama respectiva sunt competente in ,,toate pozitiile,, !!

John   •   21 Octombrie 2026   •   12:09

Preacinstitul Zamfir si cucernicul Neacsu se leaga de o femeie fara cazier.

IGOR   •   21 Octombrie 2026   •   11:13

Asa d-le Zamfir, curatenie generala, nu suferiti raufacatorii pe langa dumneavoastra. Curaj, curaj, au facut prea mult rau acestei tari. Fara mila fata de ei, mila sa avem de noi si de tara.

ce conteaza   •   21 Octombrie 2026   •   10:37

ce nu e clar ??? sunt mii de Adriana f "competente" in toate funcțiile sinecuri...

Viorel   •   21 Octombrie 2026   •   10:21

Asistăm la un nou test de credibilitate pentru domnul Zamfir. După ce a asigurat public că nu va vota Guvernul Niculescu, din care astăzi, paradoxal, face parte, politicianul revine în atenție cu o afirmație riscantă. Promisiunea fermă privind demiterea secretarului general al Ministerului Economiei s-ar putea dovedi o nouă decizie hazardată. Rămâne de văzut dacă domnul Zamfir își va respecta, de această dată, cuvântul sau dacă asistăm la un nou episod de inconsecvență politică

Petre   •   21 Octombrie 2026   •   10:15

si domnul neacsu, membru in guvern are un micut trecut penal oficial. dl zamfir deja crede ca e boier.

Valter Cojman   •   21 Octombrie 2026   •   10:10

Numirea asta arata cum a facut infractorul Ilie Saracie Bolovan "tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră" si cred ca numirea asta spune totul despre jefuitorul poporului roman, Ilie Saracie Bolovan.

un cetatean   •   21 Octombrie 2026   •   09:56

USR.istii nici cu apa fiarta nu parasesc puterea

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