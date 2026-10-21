Zamfir s-a enervat după ultima decizie a lui Bolojan: ”Sper să găsesc pe masă demisia doamnei”. Cine este Adriana Miron

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Din articol Adriana Miron și evoluția ei pe lângă USR, în Brașov

În ultima zi de premier al României, Ilie Bolojan i-ar fi asigurat un loc călduț, pentru următoarele șase luni, unui secretar general din Ministerul Economiei.

”Ieri, Ilie Bolojan a semnat prelungirea pe 6 luni a mandatului de secretar general al Ministerului Economiei, doamnei Adriana Miron. Azi, când ajung la Minister, sper să găsesc pe masă demisia doamnei în cauză” a scris Daniel Zamfir, ministru al Economiei, în Guvernul Luca Niculescu, pe Facebook.

Conform site-ului Ministerului Economiei, Adriana Miron este secretar general și coordonează:

Direcţia Economică

Direcţia Generală Juridică, cu excepția Direcției Relația cu Parlamentul și Relații Instituționale

Direcţia Resurse Minerale

Direcţia Achiziții Publice și Investiții, din cadrul Direcției Generale Management Instituțional

În decembrie 2025, Adriana Miron a fost numită de către ministrul Economiei de atunci, Irineu Darău, șefă de cabinet. Numirea a fost considerată controversată, având în vedere că aceasta fusese condamnată penal.

Condamnată definitiv în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, Adriana Miron are un cazier curat din 2020, spunea fostul ministru Darău: ”Cazul vechi din 2011-2015 nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite, ci un prejudiciu administrativ de 1.647 RON, deja închis definitiv. Adriana Miron este un funcționar public cu experiență profesională confirmată și relevantă: peste 25 de ani, dintre care 11 ani în administrația centrală, 10 ani în proiecte cu fonduri europene și funcții de conducere exercitate cu profesionalism”.

Adriana Miron și evoluția ei pe lângă USR, în Brașov

Adriana Miron a fost city-manager a municipiului Brașov înainte de a fi luată de Irineu Darău în Guvern. Acesta din urmă este președinte al USR Brașov, fiind originar din Brașov și senator de Brașov. Irineu Darău a luat-o în cabinetul său pe Adriana Miron de îndată ce și-a depus jurământul, chiar în ajunul Crăciunului. Anterior, Adriana Miron ajunsese în administrația din Brașov în 2021, în cadrul Agenției Metropolitane, ulterior fiind detașată la Primăria Brașov, unde a preluat funcția de city-manager în mandatul lui Allen Coliban (USR). După schimbarea conducerii la nivel local, a rămas în zona publică în calitate de director al Agenției Metropolitane Brașov.

Funcția de secretar general a Ministerului Economiei poartă semnăturile fostului premier Ilie Bolojan, prima în aprilie, a doua în 20 octombrie, cu începere din 22 octombrie, fiind o prelungire a desemnării.