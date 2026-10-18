Donald Trump a spus de ce semnează acordul pe motorină cu Rusia şi îl atacă din nou pe Zelenski

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Din articol Volodimir Zelenski spune că Ucraina recuperează teritoriu în est

Preşedintele SUA, Donald Trump, a explicat de ce a ales să semneze acordul pe motorină cu Rusia şi l-a atacat din nou pe Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Potrivit lui Donald Trump, decizia sa ajută la păstrarea Rusiei la masa negocierilor, dar şi la neimplicarea Federaţiei Ruse în războiul cu Iran. Donald Trump l-a criticat pe Volodimir Zelenski şi a spus că preşedintele Ucrainei ar fi putut încheia o înţelegere mai bună pentru sfârşitul războiului acum doi ani.

"Decizia mea în ceea ce priveşte Rusia e una simplă. Mă aflu într-un proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care să gonească, în mod prostesc, Rusia de la masa negocierilor.

Se fac progrese mari, iar asta include şi negocieri cu privire la ostatici. Semnarea acestui document (n.r. acordul pe motorină) va ajuta la asta. Pot să îl semnez mai târziu, pot să îl semnez când vreau.

Mai important de atât, Rusia face foarte puţine lucruri pentru a ajuta Republica Islamică Iran, comparativ cu ce ar putea face. Şi vreau să rămână lucrurile aşa. Asta dacă oameni proşti nu intervin.

În ultimul rând, Zelenski foloseşte rafinăriile din Rusia pe post de ţinte, deşi ştie că aceste atacuri afectează pieţele globale, inclusiv pe cele din SUA. Fermieri, moşieri şi afaceri de tot felul suferă din cauza asta, dar Rusia, chiar şi aşa, trimite, la un preţ mic, milioane de barili în lume. Lui Zelenski nu îi pasă şi, sincer, cu toţi banii pe care Europa zice că îi dă, şi pe care escrocul Joe Biden i-a dat în trecut, nu vrea să încheie acest război. Şi probabil nu şi-a dorit niciodată.

Ar fi putut face o înţelegere mai bună acum doi ani decât poate face acum. Ţara lui e în ruină, o mare parte din teritoriul lui e pierdut, accesul său la mare e pierdut, iar populaţia masculină e scăzută, rănită sau/şi moartă. VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE ÎNCHEIE", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Volodimir Zelenski spune că Ucraina recuperează teritoriu în est

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că trupele terestre ale Ucrainei au respins forţele ruse în estul ţării, relatează dpa.

"Vedem rezultate pe front", a spus el în mesajul său video de seară.

"Tendinţa din acest an continuă: de la începutul toamnei, luptătorii noştri au eliberat mai mult teritoriu decât au reuşit ruşii să cucerească", a adăugat el.

"Dobropillia, Kostiantinivka, Oleksiievo-Drujkivka, Orihiv, Novopavlivka, Novoandriivka şi Velikomihailivka se află toate sub control ucrainean", a declarat Zelenski, adăugând că trupele ucrainene apără, de asemenea, zonele din apropierea oraşului Kramatorsk.

În aceste localităţi, Ucraina a creat un fel de centură fortificată pentru a împiedica înaintarea forţelor ruse.

Zelenski a mai precizat că trupele ruse au fost respinse în regiunea Zaporojie. Acest lucru a fost confirmat recent şi de centrul de analiză american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Atât Zelenski, cât şi ISW au respins afirmaţiile preşedintelui rus Vladimir Putin privind presupuse succese ale forţelor ruse în regiunea Zaporojie. Institutul a notat, în urmă cu câteva zile, că afirmaţiile lui Putin sunt "atât de departe de realitate, încât par nişte halucinaţii".

Ucraina se apără împotriva unei invazii ruse de amploare de mai bine de patru ani şi jumătate, beneficiind de sprijinul Occidentului. Moscova revendică, printre altele, regiunea Donbas - care cuprinde, în principal, provinciile Doneţk şi Lugansk, situate în zona tradiţională de extracţie a cărbunelui din această ţară.



