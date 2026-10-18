Zelenski îl ignoră pe Trump şi reia atacurile asupra rafinăriilor ruseşti. Bogdan Chirieac explică efectele acestei decizii

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a analizat decizia Ucrainei de a ataca din nou infrastructura petrolieră a Rusiei, în pofida solicitării lui Donald Trump.

Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenţie la România TV, despre decizia armatei ucrainene de a ataca din nou infrastructura petrolieră rusă, în ciuda solicitării venite din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, cel care a cerut ca Ucraina să nu mai atace rafinăriile ruseşti spunând că aceste atacuri nu fac decât să agraveze criza energetică mondială.

Întrebat de Dragoş Bistriceanu unde vom ajunge, Bogdan Chirieac a explicat: "Ne îndreptăm spre faptul că Statele Unite vor sprijini tot mai puţin Ucraina în acest conflict. Să nu uităm nicio clipă că Rusia a provocat acest conflict, nu Ucraina. Au atacat Ucraina fără să fie provocaţi, dar e adevărat că preşedintele Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile ruseşti. A atacat la Sankt Petersburg şi azi-noapte rafinăria.

Bun, a atacat fabrica de boţi a Rusiei, a atacat 'Google-ul rusesc', noaptea, ca să nu fie victime - aici Zelenski a atacat organele de propagandă ale Federaţiei Ruse, adică ţinte militare legitime, dar când i-a spus 'nu mai ataca rafinăriile fiindcă şi aşa situaţia enegetică mondială este foarte încordată din cauza războiului nostru cu Iranul' (n.r. - Donald Trump) văd că preşedintele Ucrainei nu ţine seama, ceea ce e o decizie militară curajoasă, dar nu ştiu cât de înţeleaptă, din partea lui Volodimir Zelenski".