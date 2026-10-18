De ce nu a aplicat SUA noi sancțiuni Rusiei. Marco Rubio, secretarul de stat american: Aceste conflicte au repercusiuni la un nivel mai larg

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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a minimalizat sâmbătă seară decizia lui Donald Trump de a excepta Rusia de la noi sancţiuni, explicând că este vorba despre o pauză de 60 de zile menită să "analizeze" re...

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a minimalizat sâmbătă seară decizia lui Donald Trump de a excepta Rusia de la noi sancţiuni, explicând că este vorba despre o pauză de 60 de zile menită să "analizeze" repercusiunile economice ale acestora, au consemnat AFP şi Reuters.

"Preşedintele vrea să folosească această perioadă de 60 de zile pentru a analiza, într-un fel, impactul atât al sancţiunilor, cât şi al tarifelor asupra economiei globale, şi chiar asupra economiei SUA", a declarat Rubio înainte de a pleca într-o vizită în Uzbekistan şi India.

"Repercusiuni la un nivel mai larg, asupra economiei"

El a făcut referire la impactul pe care l-au avut asupra preţurilor la energie conflictele recente, inclusiv confruntarea dintre SUA şi Iran, precum şi atacurile asupra Arabiei Saudite comise de rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran.

"Aceste conflicte din întreaga lume încep să se intersecteze, având repercusiuni nu doar asupra preţurilor internaţionale la petrol şi motorină, ci şi, la un nivel mai larg, asupra economiei", a spus Rubio.

Donald Trump a semnat vineri un decret prezidenţial care a ridicat sancţiuni ample şi taxe vamale americane ce vizau veniturile energetice ale Rusiei, cu două zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Suspendarea acestor sancţiuni, impuse în cadrul unei legi mai ample adoptate în septembrie de Congres şi promulgate atunci de Trump, a fost criticată dur de Ucraina, amplificând tensiunile apărute între Kiev şi Washington în ultima săptămână.

Trump, critici la adresa lui Zelenski

Reaminim că, săptămâna aceasta, preşedintele american a spus că este mai uşor să lucreze cu Vladimir Putin decât cu Volodimir Zelenski și l-a criticat pe preşedintele ucrainean pentru că nu a respectat armistiţiul energetic anunţat de SUA şi că a atacat instalaţiile energetice ruseşti.

Recent, Donald Trump anunţase şi un acord cu Vladimir Putin pentru livrarea de motorină rusească pe piaţa americană, spunând că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești contribuie la problemele de aprovizionare și la scumpirea motorinei.

UE, cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

În timp ce Donald Trump îi exceptează pe ruși de la noi sancțiuni, Uniunea Europeană aprobă cel mai extins pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, vizând capacitatea Kremlinului de a produce rachete.

Persoanele și entitățile incluse pe lista de sancțiuni sunt supuse următoarelor măsuri:

Înghețarea activelor: bunurile și activele acestora aflate sub jurisdicția UE sunt înghețate.

Interdicția de a pune fonduri la dispoziție: este interzisă furnizarea directă sau indirectă de fonduri ori resurse economice persoanelor și entităților sancționate sau în beneficiul acestora.

Interdicția de călătorie: persoanele fizice incluse pe listă nu pot călători în Uniunea Europeană.