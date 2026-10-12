UE adoptă cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului

Steagul UE/Steagul Rusiei. Sursa foto: Pexels/colaj DCNews

Uniunea Europeană a aprobat, luni, 12 octombrie, cel mai extins pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, măsuri care vizează 1.569 de persoane și entități din industria militară rusă.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat, luni, 12 octombrie, cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, vizând capacitatea Kremlinului de a produce rachete.

„Ca răspuns la continuarea și intensificarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și, în special, la recenta campanie militară brutală, care vizează în mod deliberat infrastructura civilă și provoacă suferințe grave populației civile, Consiliul a adoptat astăzi măsuri restrictive suplimentare împotriva a 1.569 de persoane și entități din complexul militar și industrial al Rusiei”, se arată într-un comunicat al Consiliului Uniunii Europene.

Cel mai mare pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Rusiei, de la începutul războiului în Ucraina

Lista aprobată include 826 de companii rusești și 743 de persoane care ocupă funcții de director general în cadrul acestor companii.

Aceasta este cea mai mare extindere a listei de sancțiuni aprobată vreodată de UE și ridică numărul total al persoanelor și entităților incluse pe lista de sancțiuni în cadrul regimului care sprijină integritatea teritorială a Ucrainei la aproape 4.600.

„Astăzi, UE a adoptat cel mai mare pachet de includeri pe lista de sancțiuni de la începutul anului 2022. Aproape 1.600 de persoane și entități sunt vizate, în cadrul eforturilor de a lovi complexul militar-industrial al Rusiei. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt legate de lanțul de producție al rachetelor balistice pe care Rusia le folosește pentru a ucide zilnic civili ucraineni.

Bombardarea podurilor din Kiev, a navelor care transportă cereale și a Academiei Naționale de Științe nu reprezintă acțiunile unei țări care caută pacea. Acesta nu este momentul pentru relaxarea presiunii asupra Moscovei, ci pentru intensificarea acesteia”, a declarat Kaja Kallas, Înaltă Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate și președintă a Consiliului Afaceri Externe.

Ce vizează noul pachet de sancțiuni

Pachetul adoptat astăzi vizează în mod specific furnizorii de nivel intermediar, care reprezintă nucleul industriei militare ruse. Aceste companii generează o cifră de afaceri anuală de cel puțin 20 de miliarde de euro și au peste 250.000 de angajați, transmite sursa citată.

„Companiile incluse pe listă furnizează componente esențiale pentru unele dintre cele mai avansate sisteme de armament ale Rusiei, inclusiv rachete, vehicule aeriene fără pilot (UAV) și aeronave”, menționează Consiliul UE.

Printre componentele vizate se numără:

Echipamente electronice: semiconductori, microcircuite și calculatoare;

Echipamente de comunicații: radare, antene și transmițătoare-receptoare;

Sisteme aeronautice, satelitare și de rachete;

Explozibili și muniție;

Echipamente optice și sisteme de navigație.

Ce presupun, concret, sancțiunile

Noile includeri pe listă au fost adoptate în cadrul regimului de măsuri restrictive al UE împotriva acțiunilor care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Persoanele și entitățile incluse pe lista de sancțiuni sunt supuse următoarelor măsuri:

Înghețarea activelor: bunurile și activele acestora aflate sub jurisdicția UE sunt înghețate.

Interdicția de a pune fonduri la dispoziție: este interzisă furnizarea directă sau indirectă de fonduri ori resurse economice persoanelor și entităților sancționate sau în beneficiul acestora.

Interdicția de călătorie: persoanele fizice incluse pe listă nu pot călători în Uniunea Europeană.

Actele juridice relevante au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

UE continuă să sprijine Ucraina

În concluziile sale din 18 și 19 iunie 2026, Consiliul European și-a reafirmat sprijinul ferm și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în interiorul granițelor sale recunoscute la nivel internațional. Consiliul European a declarat că UE va continua să ofere Ucrainei și populației sale, în coordonare cu partenerii și aliații care împărtășesc aceleași valori, sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic.

De asemenea, Consiliul European a condamnat ferm recenta escaladare gravă a acțiunilor Rusiei, inclusiv atacurile de amploare cu rachete și drone împotriva populației civile din Ucraina.

Decizia adoptată astăzi vine în urma solicitării Consiliului European din 18 și 19 iunie 2026 de a intensifica presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin adoptarea unor noi sancțiuni.

Solicitarea a fost formulată ca răspuns la continuarea și intensificarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și, în special, la recenta campanie militară brutală care vizează în mod deliberat infrastructura civilă, provoacă suferințe grave populației și urmărește să slăbească reziliența Ucrainei, mai precizează sursa citată.

Trump cumpără motorină de la ruși și anunță un acord energetic între Ucraina și Rusia

La finalul lunii iulie, Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Membrii blocului comunitar și-au reafirmat, în ultimele zile, sprijinul pentru Ucraina, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic, cu efect „imediat”, deși Volodimir Zelenski nu știa nimic despre acest acord.

Mai mult, pe 10 octombrie, Trump a anunțat că Rusia va furniza motorină pe piața americană și pe cea mondială, în urma unei discuții cu Vladimir Putin.