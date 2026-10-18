Turcia profită de acordul energetic dintre SUA şi Rusia. Va primi o parte din motorină

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Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a transmis că Rusia va primi o parte din motorina pe care Rusia o va furniza pieţei globale, ca urmare a acordului cu preşedintele SUA, Donald Trump.

Bayraktar transmite că motorina care va intra în ţară este importantă în ceea ce priveşte securitatea energetică a Turciei. Ankara depinde deja de Rusia pentru o parte din energie, iar acum încearcă să îşi diversifice sursele, prin intermediul unor acorduri cu SUA şi alţi parteneri, transmite Reuters.

"Rusia a impus restricţii pe exporturile de motorină acum câteva luni, când au început să se confrunte cu probleme (n.r. atacuri ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti). Acum au ajuns la acest acord cu Donald Trump. Ca urmare a discuţiilor pe care le-am avut, o parte din acea motorină va ajunge în Turcia", a transmis Bayraktar pentru o televiziune din Turcia, fără să dea mai multe detalii.

Bayraktar a mai transmis şi că Turcia plănuieşte să pună în funcţiune o a doua platformă de exploatare a gazului din Marea Neagră. Astfel, cantitatea de gaz pe care Turcia o va exploata zilnic în Marea Neagră va creşte, din 2028, la 45 de milioane de metri cubi. Anunţul vine după ce sâmbătă Turcia a pus în funcţiune prima astfel de platformă, Osman Gazi, care va dubla cantitatea de gaz exploatată zilnic, până la 20 de milioane de metri cubi.



"În primul trimestru din 2028, a doua platformă plutitoare va ajunge în Turcia şi ne va ajuta să exploatăm încă 25 de milioane de metri cubi de gaz pe zi. Are o capacitate mai mare decât Osma Gazi. Astfel, cu 45 milioane de metri cubi pe zi, vom folosi gazul nostru în trei din patru case din Turcia", a mai explicat el.



