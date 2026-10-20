JD Vance crede că va fi susținut de Trump dacă va decide să candideze la președinția SUA

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Din articol Dispută cu un contestatar

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Donald Trump l-ar susține dacă ar decide să candideze la președinția SUA în 2028.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat luni că, dacă va decide să candideze la preşedinţia SUA în 2028, crede că Donald Trump îl va susţine, deşi a clarificat că nu a vorbit cu preşedintele american despre această chestiune, informează EFE.

"Cred că, dacă voi candida, preşedintele mă va susţine. Nu am vorbit cu el despre asta (...) dar cred că aş primi sprijinul lui", i-a spus Vance analistului politic Mark Halperin de la podcastul 2way tonight în timpul unui interviu realizat în avionul vicepreşedintelui, care se întorcea de la un miting republican desfăşurat în Carolina de Nord.

Vance a evitat să confirme dacă va încerca să obţină nominalizarea republicană şi a indicat că va decide asupra viitorului său politic după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

În iunie, el a spus că va discuta cu soţia sa, Usha Vance, despre următorii paşi ai familiei şi a dat asigurări că nu are nicio îndoială că Trump va fi "foarte înţelegător" cu orice decizie va lua.

Trump, la rândul său, i-a lăudat atât pe Vance, cât şi pe secretarul de stat Marco Rubio, pe care i-a menţionat ca posibili parteneri de cursă pentru 2028, fără a anunţa o susţinere oficială.

În iunie, el a declarat că cei doi ar fi "foarte greu de învins", în timp ce în august, potrivit Washington Post, şi-a exprimat în privat sprijinul pentru Vance ca succesor politic al său în rândul donatorilor, spunând că trebuie să fie ales.

Dispută cu un contestatar

În altă ordine de idei, un manifestant a întrerupt luni mitingul electoral din Carolina de Nord la care a participat J.D. Vance, ceea ce l-a făcut pe vicepreşedinte să insinueze că bărbatul era un "imigrant ilegal".

Protestatarul, aşezat în tribune în spatele lui Vance, s-a ridicat şi a strigat să fie publicate toate documentele legate de cazul pedofilului Jeffrey Epstein.

Bărbatul, singura persoană de culoare care a putut fi văzută în imaginile de televiziune din acea secţiune a tribunelor, a fost îndepărtat rapid de un membru al echipei de securitate, în timp ce mai mulţi participanţi încercau să-l reducă la tăcere cu strigăte de "USA! USA!".

Vance şi-a întrerupt scurt discursul şi s-a întors să se uite la protestatar înainte de a insinua că acesta era migrant ilegal.

"Am spus că nu am mai avut nicio trecere ilegală a frontierei în Statele Unite ale Americii. Dar doar una nu e rău, nu-i aşa?", a spus el.

Trump şi Vance se află în prezent într-un turneu naţional pentru a-şi mobiliza electoratul, în contextul în care sondajele arată că democraţii au un avantaj în cursa pentru controlul Congresului, în contextul nemulţumirii faţă de rata inflaţiei şi a politicilor de imigrare.

Mai multe dintre aceste mitinguri au fost perturbate de protestatari.

În timpul convenţiei republicane care a avut loc în septembrie în Texas, un alt protestatar l-a întrerupt pe Vance fluturând un steag mexican, ceea ce l-a făcut pe vicepreşedintele american să-i spună: "Dacă iubeşti atât de mult Mexicul, du-te acolo. Îţi cumpăr eu biletul de avion", conform Agerpres.